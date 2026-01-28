CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE grupa A negativ: „O tânără care a prezentat o hemoragie masivă mai are nevoie de sânge”

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE grupa A negativ

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, miercuri, 28 ianuarie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grupa A negativ.

„O tânără care a prezentat o hemoragie masivă, din cauza unei sarcini extrauterine rupte, mai are nevoie de sânge. Rugăm donatorii care au grupa A negativ să se prezinte la noi în centru pentru a dona sânge. Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de luni până vineri, între orele 7.30-13.00. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0258834050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

