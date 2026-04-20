CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru toate grupele: ,,Mii de oameni sunt în viață, datorită gestului frumos făcut de voi”

Bogdan Ilea

CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru toate grupele: ,,Mii de oameni sunt în viață, datorită gestului frumos făcut de voi”

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au publicat, luni, 20 aprilie 2026, un mesaj, pe o rețea de socializare, în care vorbesc despre nevoia de donatori, pentru toate grupele, dar și despre o inconveniență la programul informatic. 

Mai exact, CTS Alba își cere scuze donatorilor pentru problemele apărute la programul informatic care au făcut timpul de așteptare mai lung, însă transmit că au fost luate măsuri:

,,Dragi donatori, ne cerem scuze din cauza inconvenientelor generate de problemele apărute la programul informatic , determinând prelungirea timpului de așteptare pentru donatori ,o parte din aceștia renunțând să mai aștepte. Am luat măsuri pentru ca astfel de situații să nu se mai repete ,iar timpul de așteptare pentru donatori să fie optim”, a explicat CTS Alba.

Ei au făcut și un anunțul de apel la donarea de sânge pentru toate grupele deoarece cererea este mare: 

,,În continuare avem nevoie de donatori ,din toate grupele. Zilnic, în spitale se fac transfuzii de sânge. Acest lucru este posibil doar dacă veți dona sânge. Nu uitați: mii de oameni sunt în viață, datorită gestului frumos făcut de voi, de a dona sânge”, se arată în mesajul publicat de CTS Alba.

