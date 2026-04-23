CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupa AB pozitiv: ,,Pentru ca toți bolnavii să fie salvați, este nevoie, în primul rând, de ajutorul vostru”
Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, joi, 23 aprilie 2026, un nou apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupa AB pozitiv.
,,Avem nevoie urgent de donatori cu grupa AB pozitiv. Solicitările pentru această grupă sunt numeroase (cazuri grave), dar noi nu facem față din cauza stocului insuficient. Pentru ca toți bolnavii să fie salvați, este nevoie, în primul rând, de ajutorul vostru. Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, se arată în mesajul transmis de CTS Alba.
Program: luni – vineri, 7.30 – 11.00
Telefon: 025883405
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani
-greutate peste 50 kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
