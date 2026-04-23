Curier Județean

CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupa AB pozitiv: ,,Pentru ca toți bolnavii să fie salvați, este nevoie, în primul rând, de ajutorul vostru”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, joi, 23 aprilie 2026, un nou apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupa AB pozitiv.

,,Avem nevoie urgent de donatori cu grupa AB pozitiv. Solicitările pentru această grupă sunt numeroase (cazuri grave), dar noi nu facem față din cauza stocului insuficient. Pentru ca toți bolnavii să fie salvați, este nevoie, în primul rând, de ajutorul vostru. Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, se arată în mesajul transmis de CTS Alba.

Program: luni – vineri, 7.30 – 11.00

Telefon: 025883405

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani 

-greutate peste 50 kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

23 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 minute

în

23 aprilie 2026

De

23 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează joi, 23 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

SCANDAL pe o stradă din Alba Iulia: Bărbat de 50 de ani, REȚINUT de polițiști după ce a bătut la beție o persoană pe bulevardul Revoluției 1989 din municipiu

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

23 aprilie 2026

De

SCANDAL pe o stradă din Alba Iulia: Bărbat de 50 de ani, REȚINUT de polițiști după ce a bătut la beție o persoană pe bulevardul Revoluției 1989 din municipiu Un bărbat de 50 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce a bătut la beție un bărbat pe bulevardul Revoluției 1989 […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr, în vârstă de 18 ani, din județul Alba, cercetat de polițiști: A condus un autoturism neînmatriculat pe DJ 106B și s-a ales cu dosar penal

Bogdan Ilea

Publicat

acum 44 de minute

în

23 aprilie 2026

De

Tânăr, în vârstă de 18 ani, din județul Alba, cercetat de polițiști: A condus un autoturism neînmatriculat pe DJ 106B și s-a ales cu dosar penal  Un tânăr de 18 ani din județul Alba este cercetat penal după ce a fost oprit de polițiști, pe DJ 106B, în localitatea Țapu, la volanul unui autoturism care […]

Citește mai mult