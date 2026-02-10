CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A pozitiv si O negativ: ,,Sunt cazuri grave, care au nevoie în continuare de transfuzie de sânge”
Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au lansat marți, 10 februarie 2026, un nou apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupa O negativ și A pozitiv.
,,Rugăm donatorii cu grupele A pozitiv și O negativ să vină la noi în centru, pentru a dona sânge. La aceste grupe cererea este mare. Sunt cazuri grave, care au nevoie în continuare de transfuzie de sânge. De asemenea, sunt urgențele, situații neprevăzute pentru care trebuie să avem tot timpul rezervată o cantitate de sânge, altfel pacienții nu au șanse să supraviețuiască. Vă așteptăm la donare și vă mulțumim!”au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, prin intermediul paginii de socializare.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
