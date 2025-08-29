Rămâi conectat

Curier Județean

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv: „Cazurile pe aceste grupe sunt numeroase, iar stocurile sunt insuficiente”

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

De

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat, vineri, 29 august 2025, un apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv.

Citește și: Câți bani primesc cetățenii care donează sânge în 2025: Beneficii financiare și sociale

Apulum Agraria 2025

„Avem nevoie URGENT de donatori cu grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv. Cazurile pe aceste grupe sunt numeroase, iar stocurile sunt insuficiente.

Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

29 august 2025

De

ACCIDENT în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic Un accident rutier s-a produs vineri, 29 augus în Alba Iulia. Citește și: UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria. 3 persoane rănite Evenimentul rutier a avut loc pe Bulevardul Republicii. Concret, […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria. 3 persoane rănite

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

29 august 2025

De

ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria Un accident rutier s-a produs vineri după amiază pe DN 7, în județul Alba. Citește și: FOTO | ACCIDENT RUTIER la intrarea în Alba Iulia, dinspre Sebeș: 3 mașini implicate „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 01.09.2025-07.09.2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

29 august 2025

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 01.09.2025-07.09.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Suplimentar pentru intervalul 01.09.2025-07.09.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 UNIREA, CIUGUDUL DE SUS, Strada principala 03/09/2025 08:00 – 03/09/2025 15:00 2 SEBES – PETRESTI, Str. ZORILOR, Str. UNIRII, Str. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 23 de minute

Premierul Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu”

Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu” „Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din...
Actualitateacum 42 de minute

CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare”: Proiectul nu a mai fost dezbătut în ședința de Guvern

CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare” Membrii Guvernului s-au reunit în...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 53 de minute

VIDEO | Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert transmis de la o generație la alta

Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert...
Ştirea zileiacum 2 ore

Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!

Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care a anunțat că își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic

ACCIDENT în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic Un accident rutier s-a produs vineri, 29 augus în Alba...
Curier Județeanacum 2 ore

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv: „Cazurile pe aceste grupe sunt numeroase, iar stocurile sunt insuficiente”

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 8 ore

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
Politică Administrațieacum o zi

FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea

A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra

30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra? În...
Opinii - Comentariiacum 13 ore

29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri

Tăierea cinstitului cap al Sf. Proroc Ioan Botezătorul este pomenită în calendarul creştin ortodox în ziua de 29 august. Sfântul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea