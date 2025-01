Câți bani primesc cetățenii care donează sânge în 2025: Beneficii financiare și sociale

Cetătețenii care vor să doneze sânge au mai multe beneficii financiare și sociale în 2025. Aceste măsuri au fost adoptate cu scopul de a încuraja astfel de practici la nivelul întregii țări, întrucât un astfel de gest poate salva vieți.

Potrivit datelor, beneficiile oferite acestei categorii de cetățeni au crescut exponențial. În 2025, valoarea voucherelor primite de donatorii de sânge a crescut. Aceștia beneficiază de tichete de masă în valoare de 280 de lei. Suma se afla la pragul de 67 de lei în anul precedent.

În plus, cei care aleg să doneze sânge vor beneficia de o zi liberă în plus de la muncă. Aceasta este garantată prin lege. În plus, aceștia au parte și de reduceri pentru mijloacele de transport în comun, conform Daily Business .

