CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Un tânăr de 26 de ani, implicat într-un accident, în stare gravă, are nevoie urgent de sânge”
Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au lansat miercuri, 11 martie 2026, un nou apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupa B negativ.
,,Un tânăr de 26 de ani, care a fost implicat într-un accident rutier, iar starea lui e gravă, are nevoie URGENT de sânge, grupa B negativ.
Rugăm persoanele care știu că au această grupă rară, B negativ, să vină la noi în centru să doneze sânge. Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
