CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv: „Cererile pe această grupă au crescut, fiind vorba de pacienți cu afecțiuni grave”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv
Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat, joi, 4 septembrie 2025, un apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupa AB pozitiv.
„Avem nevoie URGENT de donatori cu grupa AB pozitiv. Cererile pe această grupă au crescut, fiind vorba de pacienți cu afecțiuni grave.
Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
1-5 septembrie 2025 | Ofițeri de protecție civilă din Palestina, în județul Alba: Participă la cursul „Managementul riscurilor și dezastrelor tehnologice”
1-5 septembrie 2025 | Ofițeri de protecție civilă din Palestina, în județul Alba În perioada 1-5 septembrie 2025, în județul Alba de desfășoară cursul „Managementul riscurilor și dezastrelor tehnologice” la care participă o delegație de ofițeri din cadrul Protecției civile Palestiniene (Palestinian Civil Defense), însoțiți de specialiști din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență […]
Polițiștii din Alba, la datorie pentru noul an școlar: Controale, patrule și campanii pentru siguranța elevilor
Polițiștii din Alba, la datorie pentru noul an școlar: controale, patrule, campanii și măsuri speciale pentru siguranța tuturor elevilor Siguranța școlară reprezintă mediul educațional sigur pentru elevi, cadre didactice și personalul școlar, asigurat de ansamblul măsurilor dispuse și puse în aplicare, raportat la dinamica și caracteristicile specifice teritoriului, populației, nivelului infracțional și contravențional. Pentru anul […]
FOTO | Incendiu la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș
Un incendiu a izbucnit la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit joi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o autoutilitară care transporta deșeuri de carton. Incidentul s-a produs pe DN1, la ieșirea din municipiul Alba Iulia spre Sebeș. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Micii fermieri, în vizorul ANAF: Laptele, zarzavaturile și zacusca, TOATE trebuie raportate
Micii fermieri, în vizorul ANAF: Fiecare litru de lapte, fiecare legumă și chiar borcanul de zacuscă trebuie raportate și trecute...
Nicușor Dan și-ar da nota 7-8 după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă”
Nicușor Dan și-ar da nota 7-8 după 100 de zile de mandat Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, 4 septembrie...
Știrea Zilei
VIDEO | Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare!
Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare! Primarul comunei Râmeț, Vasile Raica,...
FOTO | Mobilizare exemplară pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu
Mobilizare pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator Comunitatea din Alba...
Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv: „Cererile pe această grupă au crescut, fiind vorba de pacienți cu afecțiuni grave”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat, joi,...
1-5 septembrie 2025 | Ofițeri de protecție civilă din Palestina, în județul Alba: Participă la cursul „Managementul riscurilor și dezastrelor tehnologice”
1-5 septembrie 2025 | Ofițeri de protecție civilă din Palestina, în județul Alba În perioada 1-5 septembrie 2025, în județul...
Politică Administrație
Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări
Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări La...
Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere”
Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere” Primarul municipiului Alba...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...