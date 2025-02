CSU Alba Iulia, final de cantonament în Antalya | Concluziile antrenorului Alin Minteuan: „Rezultatele trebuie să ne dea puțin de gândit”

Gruparea albaiuliană a efectuat primul cantonament în străinătate, în perioada 4-15 februarie, răstimp în care a susținut și 3 jocuri de verificare, 1-1 (0-1) Miedź II Legnica (Polonia), 2-4 (1-4) cu ACSM Reșița și 0-2 (0-1) cu FC Alay Osh. Un bilanț care cuprinde o remiză și două înfrângeri consecutive, golurile „alb-albaștrilor” fiind realizate de Kylien, Dat și Dobrin. Elevii lui Alin Minteuan au revenit sâmbătă în țară, iar ultimul joc de verificare va fi sâmbătă, 22 februarie, cu CIL Blaj.

„Aș dori să mulțumesc conducerii clubului pentru efortul făcut cu acest cantonament în afara țării, în premieră de altfel pentru CSU Alba Iulia! A fost un cantonament reușit în primul rând datorită condițiilor de antrenament și meciurilor amicale jucate. Am întâlnit adversari cu un nivel foarte bun, care ne-au pus probleme în special din cauza rotației jucătorilor. Rezultatele acestor jocuri nu au fost bune, dar sper ca acestea să ne dea puțin de gândit și să ne responsabilizeze pe viitor și în special la momentul reluării campionatului. Jucătorii noi veniți am încercat să-i integrez cât mai repede în angrenajul echipei, cu o parte am reușit dar sigur întotdeauna lucrurile se pot îmbunătăți”, a comentat antrenorul Alin Minteuan.

Foto: CSU Alba Iulia

