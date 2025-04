CSU Alba Iulia – ACS Mediaș 1-0 (0-0), în play-off-ul Ligii 3 | Studenții, victorie prețioasă în play-off, reușită Banyoi

CSU Alba Iulia a învins în Vinerea Mare pe ACS Mediaș, scor 1-0 (0-0), la al treilea joc consecutiv în fața fanilor. Studenții au câștigat după două meciuri în care nu au înscris și s-au apropiat la 3 puncte de CSM Unirea

Banyoi (56) a punctat, cu un șut din 15 metri, în colțul lung, unica reușită a jocului

Studenții sunt la al treilea joc succesiv în fața fanilor, după cele cu Bistrița (0-0) și CSM Unirea (0-1), și au în față un oponent cu 5 înfrângeri consecutive (un singur meci câștigat în acest an).

La 6 puncte de locul secund, amifitrionii sunt favoriți, neavând probleme de efectiv.

Arbitri T. Jurca, C. Băla, An. Pîslaru (toți Arad), rezervă An. Fodor (Deva) Observatori I. Szekely (Cluj-Napoca), E. Popescu (Tg. Jiu)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI