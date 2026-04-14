CSO Voluntari, prima echipă calificată în finala Diviziei A1 2025-2026 la volei feminin: Va fi Blajul adversara sa?
CSO Voluntari, prima echipă calificată în finala Diviziei A1 2025-2026 la volei feminin: Va fi Blajul adversara sa?
CSO Voluntari este prima echipă calificată în finala Diviziei A1, ediția 2025-2026, la volei feminin.
Echipa din Ilfov a tranșat în favoarea sa duelul cu Dinamo București din semifinale.
Meciul decisiv de la Voluntari a fost necesar după ce cele combatante au câștigat rând pe rând partidele de pe teren propriu, situația la general fiind 1-1.
De altfel, în acest sezon, în disputele directe, cele două echipe și-au împărțit victoriile și „scorul” era 2-2.
În confruntarea de marți, 14 aprilie 2026, CSO Voluntari a trecut extrem de greu, cu 3-2, de Dinamo.
Scorul pe seturi a fost 25-17, 17-25, 23-25, 25-22, 15-9.
Va fi Blajul adversara din ultimul act a primei finaliste?
Miercuri, 15 aprilie 2026, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj și Corona Brașov vor disputa partida lor de totul sau nimic.
Ambele întâlniri anterioare din semifinale s-au terminat cu scorul de 3-2.
