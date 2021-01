CSO Cugir și-a stablit jocurile de verificare din această iarnă | Recuperarea lui Șaucă, principala preocupare a antrenorului Lucian Itu

CSO Cugir, cea mai bine clasată dintre reprezentantele Albei pe a treia scenă fotbalistică și-a creionat, în linii mari, programul jocurilor de verificare din această iarnă.

Astfel, gruparea de sub Drăgana are fixate 5 partide amicale, cu divizionarele terțe din alte serii CSM Deva (30 ianuarie și 12 februarie), Măgura Cisnădie (20 și 27 februarie) și Șoimii Lipova (6 martie), mai râmânând în discuție alte două întâlniri, în mijlocul săptămânii, purtându-se discuții în acest sens cu Unirea Alba Iulia. Echipierii “roș-albaștrii” vor efectua și tradiționalul cantonament centralizat la domiciliu, reluarea activității fiind stabilită peste o săptămână, luni, 18 ianuarie.

Cugirenii iernează pe locul secund al Seriei a 9-a (cel mai bun atac și a doua devensivă), la două puncte în spatele liderului Unirea Dej, având șanse majore să participe la barajul de promovare din luna mai cu reprezentantele Seriei a 10-a (Minaur Baia Mare sau SCM Zalău). Nu se anunță o campania masivă de achiziții în această iarnă, antrenorul Lucian Itu mai dorind un atacant (o posibilă soluție Vasinc – CS Hunedoara, originar din Alba) și un junior, principala preocupere a “principalului” fiind recuperarea cât mai grabnică a căpitanului Tudor Șaucă.

“Sunt convins că Tudor, așa cum îl știu, mâine ar începe antrenamentele, însă nu ne permitem să riscăm. Trebuie să avem răbdare, să încercăm să luăm legătura cu un doctor specialist în medicină sportivă pentru a ne indica ritmul recuperării”, a precizat Lucian Itu (jucător activ la 42 de ani). O problemă majoră în primăvară ar fi suplinirea “argintului viu” Tudor Șaucă, ce a reușit în toamnă unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei, devenind, cu 7 reușite, la egalitate cu coechipierul său Marius Lupu, golgheterul seriei.

La începutul lunii noiembrie fotbalistul de 31 de ani a trecut prin momente dificile, ratând ultimele două dispute, din pricina unei ocluzii intestinale, ce a necesitat o intevrnție chirurgicală de urgență, medicii recomandându-i între 3 și 6 luni de pauză, motiv pentru care se preconizează că va absenta bună parte din retur.

Până în prezent, au plecat mijlocașul G. Goronea și fundașul Șt. Radu, primul la Turda (curtat de Sticla Arieșul și CS Ocna Mureș), celălalt a agățat ghetele-n cui, îndreptându-se spre cariera militară, fiind înregimentat în defensivă Vlădia (ex-CSC Ghiroda și Giarmata Vii). Luni, 18 ianuarie 2021, este data reluării pregătirilor penru trei dintre divizionarele terțe din Alba, CSO Cugir, Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș În dreptul celeilalte conjudețene, “lanterna roșie” Industria Galda de Jos, stă un mare semn de întrebare în condițiile în care nu se știe care-i va fi soarta și dacă va continua campionatul sau va arunca prosopul.