CSM Unirea Iulia și-a stabilit programul pregătirii de iarnă | Reunirea, în 12 ianuarie 2026, două stagii centralizate, unul în Antalya

CSM Unirea Iulia și-a stabilit programul pregătirii de iarnă | Reunirea va fi în 12 ianuarie 2026, cu două stagii centralizate, unul în Antalya
CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, după 17 runde, și-a stabilit programul pregătirii de iarnă. „Alb-negrii” au programată reunirea luni, 12 ianuarie 2026, pentru primul antrenament sub comanda noului antrenor principal, Dragoș Militaru.
A doua parte a sezonului fotbalistic va debuta în 28 februarie, cu un meci pe „Cetate” cu conjudețeana CIL Blaj, obiectivul grupării din Cetatea Marii Uniri fiind promovarea în Liga 2.
În perioada precompetițională sunt prevăzute două cantonamente centralizate, unul la domiciliu, în perioada 12 ianuarie-2 februarie, și un altul extren, în Antalya (Turcia), timp de 11 zile, răstimp în care se vor disputa și 3 partide amicale, adversarii urmând a fi anunțați ulterior.
Pe plan intern sunt stabilite, deocamdată, alte jocuri de verificare, cu divizionarele secunde CSC Șelimbăr (sâmbătă, 24 ianuarie) și Corvinul Hunedoara (liderul din Liga 2, în 31 ianuarie). La revenirea din Antalya, CSM Unirea Alba Iulia se va pregăti acasă, iar cu o săptămână înaintea startului oficial, sâmbătă, 21 februarie, sunt două meciuri-test în aceeași zi, cu CSM Deva (prima clasată din Liga 4 Hunedoara) și Kids Tâmpa Brașov (penultimul loc în Seria 4 din Liga 3).
Până la startul pregătirilor este așteptat și anunțul oficial în privința staff-ului tehnic al CSM Unirea Alba Iulia, după instalarea lui Dragoș Militaru, antrenor care i-a luat locul pe banca tehnică lui Alexandru Pelici, cel care a fost obligat să plece imediat după încheierea sezonului.
Informații, foto: CSM Unirea Alba Iulia
