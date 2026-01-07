CSM Unirea Alba Iulia vizează transferuri din Arad: I. Sas (Viitorul), Berar și Tolcea (UTA Arad)

CSM Unirea Alba Iulia vizează în această iarnă transferuri din Arad: I. Sas (Viitorul), Berar și Tolcea (UTA Arad), jucători under

CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, vizează transferuri din Arad, Ianis Sas (Viitorul Arad), respectiv David Berar și Andrei Tolcea (UTA Arad Under 17).

Gruparea din Cetatea Marii Uniri are reunirea luni, 12 ianuarie, la prima ședință de pregătire sub comanda noului principal, Dragoș Militaru, care l-a înlocuit luna trecută pe Alexandru Pelici.

Conform sportarad.ro, gruparea din Cetatea Marii Uniri este interesată de juniorii echipelor arădene. După Ianis Sas (19 ani), de la Viitorul, CSM Unirea Alba Iulia a bătut și la ușa Academiei UTA pentru doi dintre juniorii campioni naționali en-titre, la categoria de vârstă Under 17, respectiv David Berar și Andrei Tolcea. Ambii sunt fotbaliști de bandă dreaptă, cu toate că Berar a mai jucat și fundaș stânga. Tolcea, în schimb, e mijlocaș ofensiv, fiind la un moment dat poreclit „Yamal” de Mircea Rednic. Adrian Mihalcea le-a dat minute ambilor jucători în amicalul cu Corvinul, pierdut cu 1-2 în luna noiembrie, chiar pe arena „Francisc Neuman”.

Cei de la UTA se gândesc serios dacă îi vor împrumuta pe cei doi fotbaliști în Cetatea Unirii din nouă motive. În primul rând, Berar și Tolcea nu sunt siguri că vor prinde prea multe minute la Alba Iulia, iar apoi echipa „roș-albă” din Liga de Tineret, ce ar mai putea avea un obiectiv legat de Cupa României, ar avea mari probleme de efectiv.

