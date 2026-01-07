CSM Unirea Alba Iulia, cel mai bun atac și a treia echipă din eșalonul terț în privința defensivei, după 17 etape ale sezonului regular din Liga 3
CSM Unirea Alba Iulia, cel mai bun atac și a treia echipă din eșalonul terț în privința defensivei, la finele anului 2025, după 17 etape disputate sezonului regular din Liga 3
După o perioadă foarte îndelungată, CSM Unirea Alba Iulia iernează pe prima poziție în ierarhia Seriei 7 din Liga 3. De altfel este chiar o premieră, de la revenirea în eșalonul terț, în 2016, ca „alb-negrii” să încheie anul pe prima poziție.
Citește și: Atacantul Denis Golda (CSM Unirea Alba Iulia), golgheterul Ligii 3 la finele anului | Vârful „alb-negrilor”, 16 reușite, mai mult decât 10 echipe
Cu toate acestea, gruparea din Cetatea Marii Uniri s-a despărțit imediat după încheierea sezonului fotbalistic de antrenorul Alexandru Pelici și a fost numit ca principal Dragoș Militaru. Comparativ cu finalul anului trecut, s-a înregistrat un progres la toate capitolele, în 2024 CSM Unirea Alba Iulia fiind pe locul secund în Seria 7, cu 38 de puncte, golaveraj 38-9.
Ca o sinteză a celor 17 runde disputate, CSM Unirea Alba Iulia are cel mai bun atac al eșalonului, cu 64 de reușite, golgheter fiind Denis Golda – care a punctat de 16 ori, și o medie de 3,76 goluri/ meci. Pe locul secund într-o asemenea ierarhie se regăsește Flacăra Moreni, prima din Seria 5, care a înscris de 48 de ori.
De asemenea, albaiulieni au cucerit 43 de puncte, fiind pe locul secund într-o ierarhie a liderilor din cele 8 serii, la egalitate cu Șoimii Gura Humorului (Seria 1, unde activează Cătălin Golofca), fiind depășiți, la acest capitol doar de Flacăra Moreni (Seria 5), care a acumulat cu un punct mai mult.
*A treia defensivă a eșalonului
De asemenea, CSM Unirea Alba Iulia are cel mai bun golaveraj al formațiilor de pe a treia scenă (+53). Ca idee, în Seria 8, de unde vor veni oponentele din play-off-ul pentru promovarea în Liga 2, Unirea Tășnad conduce cu 38 de puncte și golaveraj 45-18.
Nici în topul defensivelor, CSM Unirea nu stă rău deloc, cu o medie de 0,64 goluri încasate/meci (11 goluri primite). Cea mai bună apărare o are Șoimii Gura Humorului (Seria 1, care a strâns tot 43 de puncte), moldovenii încasând 7 goluri, urmată de Poli Timișoara, cu 9 goluri primite, marea rivală a Unirii la promovare.
Sunt simple comparații la finele anului, dar este clar că adevărata bătălie se va da în play-off, iar CSM Unirea Alba Iulia este obligată ca în primăvară, la derby-ul extern cu Poli Timișoara, măcar să nu piardă, pentru a-și majora din șansele de promovare și a-și netezi drumul spre Liga 2.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CSM Unirea Alba Iulia vizează transferuri din Arad: I. Sas (Viitorul), Berar și Tolcea (UTA Arad)
CSM Unirea Alba Iulia vizează în această iarnă transferuri din Arad: I. Sas (Viitorul), Berar și Tolcea (UTA Arad), jucători under CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, vizează transferuri din Arad, Ianis Sas (Viitorul Arad), respectiv David Berar și Andrei Tolcea (UTA Arad Under 17). Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, cel […]
Volero Le Cannet – Volei Alba Blaj, în grupele Ligii Campionilor | Campioana României, debut în Franța, în 2026
Volero Le Cannet – Volei Alba Blaj, în grupele Ligii Campionilor, joi, 8 ianuarie | Campioana României, debut în Franța, în 2026 Start incendiar de an pentru Volei Alba Blaj, campioana României la volei feminin, joi, 8 ianuarie, de la ora 21.00, în Franța, contând pentru etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor. Citește și: Volei Alba […]
Miriam Bulgaru a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului de la Canberra
Tenismena Miriam Bulgaru a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului de la Canberra Sportiva din Cetatea Marii Uniri a fost învinsă în „finala” pentru accederea pe tabloul principal al turneului din Australia, scor 2-6, 3-6 de Tamara Zidansek (Slovenia, 28 de ani, 161 WTA). Citește și: Tenismena Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), astăzi, în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noi reguli fiscale, în vigoare de la 1 ianuarie 2026: Se schimbă eșalonarea datoriilor firmelor și apare obligația de „garanție personală”
Noi reguli fiscale, în vigoare de la 1 ianuarie 2026: Se schimbă eșalonarea datoriilor firmelor și apare obligația de „garanție...
Când se spală rufele după Bobotează: În unele regiuni din România este complet interzis timp de 9 zile. Ce spun regulile bisericești
Când se spală rufele după Bobotează: În unele regiuni din România este complet interzis timp de 9 zile. Ce spun...
Știrea Zilei
UPDATE | Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: O tânără de 23 ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău. Medicii nu au reușit să o salveze
Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: O tânără de 23 ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău....
VIDEO | Construcție neobișnuită de iarnă la Alba Iulia: iglu din zăpadă, realizat de o familie pentru nepoțică
Construcție neobișnuită de iarnă la Alba Iulia: iglu din zăpadă, realizat de o familie pentru nepoțică Căderile masive de zăpadă...
Curier Județean
Boboteaza la Cugir 2026: „Apa Sfințită în Râurile Noastre ca Simbol al Prezenței Divine”, spune preotul Viorel Codrea
Boboteaza la Cugir în anul 2026: „Apa Sfințită în Râurile Noastre ca Simbol al Prezenței Divine”, spune preotul Viorel Codrea...
FOTO | Intervenții în lanț ale ISU Alba: Misiune de căutare și salvare după ce un acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului de zăpadă
Intervenții în lanț ale ISU Alba: Misiune de căutare și salvare după ce un acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului...
Politică Administrație
Primăria Alba Iulia, despre deszăpezire: ”Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile de pietoni, stațiile de autobuz”
Primăria Alba Iulia, despre deszăpezire: ”Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile...
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Opinii Comentarii
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...
MESAJE de SFANTUL IOAN. Urări, sms-uri şi felicitări de „La mulţi ani” pentru cei care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ioan Botezătorul
Mesaje de Sfantul Ioan Botezătorul 2026 • Urări de Sfântul Ioan 2026 • Felicitări prin SMS de Sf. Ioan de...