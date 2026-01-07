CSM Unirea Alba Iulia, cel mai bun atac și a treia echipă din eșalonul terț în privința defensivei, după 17 etape ale sezonului regular din Liga 3

CSM Unirea Alba Iulia, cel mai bun atac și a treia echipă din eșalonul terț în privința defensivei, la finele anului 2025, după 17 etape disputate sezonului regular din Liga 3

După o perioadă foarte îndelungată, CSM Unirea Alba Iulia iernează pe prima poziție în ierarhia Seriei 7 din Liga 3. De altfel este chiar o premieră, de la revenirea în eșalonul terț, în 2016, ca „alb-negrii” să încheie anul pe prima poziție.

Cu toate acestea, gruparea din Cetatea Marii Uniri s-a despărțit imediat după încheierea sezonului fotbalistic de antrenorul Alexandru Pelici și a fost numit ca principal Dragoș Militaru. Comparativ cu finalul anului trecut, s-a înregistrat un progres la toate capitolele, în 2024 CSM Unirea Alba Iulia fiind pe locul secund în Seria 7, cu 38 de puncte, golaveraj 38-9.

Ca o sinteză a celor 17 runde disputate, CSM Unirea Alba Iulia are cel mai bun atac al eșalonului, cu 64 de reușite, golgheter fiind Denis Golda – care a punctat de 16 ori, și o medie de 3,76 goluri/ meci. Pe locul secund într-o asemenea ierarhie se regăsește Flacăra Moreni, prima din Seria 5, care a înscris de 48 de ori.

De asemenea, albaiulieni au cucerit 43 de puncte, fiind pe locul secund într-o ierarhie a liderilor din cele 8 serii, la egalitate cu Șoimii Gura Humorului (Seria 1, unde activează Cătălin Golofca), fiind depășiți, la acest capitol doar de Flacăra Moreni (Seria 5), care a acumulat cu un punct mai mult.

*A treia defensivă a eșalonului

De asemenea, CSM Unirea Alba Iulia are cel mai bun golaveraj al formațiilor de pe a treia scenă (+53). Ca idee, în Seria 8, de unde vor veni oponentele din play-off-ul pentru promovarea în Liga 2, Unirea Tășnad conduce cu 38 de puncte și golaveraj 45-18.

Nici în topul defensivelor, CSM Unirea nu stă rău deloc, cu o medie de 0,64 goluri încasate/meci (11 goluri primite). Cea mai bună apărare o are Șoimii Gura Humorului (Seria 1, care a strâns tot 43 de puncte), moldovenii încasând 7 goluri, urmată de Poli Timișoara, cu 9 goluri primite, marea rivală a Unirii la promovare.

Sunt simple comparații la finele anului, dar este clar că adevărata bătălie se va da în play-off, iar CSM Unirea Alba Iulia este obligată ca în primăvară, la derby-ul extern cu Poli Timișoara, măcar să nu piardă, pentru a-și majora din șansele de promovare și a-și netezi drumul spre Liga 2.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI