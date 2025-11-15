CSM Unirea Alba Iulia, victorie într-o partidă de verificare, cu Viitorul Sântimbru, pe „Cetate”
CSM Unirea Alba Iulia, victorie într-o partidă de verificare, cu Viitorul Sântimbru, pe „Cetate”, scor 2-0 (2-0)
A doua zi după confruntarea din Liga 3, adjudecată net, scor 6-1 cu Progresul Pecica, într-un meci amical, „alb-negrii” au învins pe „Cetate” pe Viitorul Sântimbru, liderul din SuperLiga Alba, scor 2-0 (2-0), goluri Lambru și Banyoi, Pelici utilizând jucătorii care au evoluat mai puțin sau deloc în jocul din eșalonul terț.
Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Progresul Pecica 6-1 (4-1) | Liderul, „set” pe „Cetate” și a doua victorie consecutivă din retur
În distribuția adversă s-a regăsit și Ionuț Grozav, antrenorul secund al divizionarei terțe
CSM Unirea a mizat pe Roman – Banu, Jurj (din 2009), Tănase, Gavrilă, Jorza, Lambru, Pîntea, Borcea, A. Pop, Banyoi, mai intrând și R. Stanciu
Informații, foto: CSM Unirea Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Bosnia – România, meci DECISIV în preliminariile pentru CM 2026. ,,Tricolorii” au nevoie de o victorie
Bosnia – România, meci DECISIV în preliminariile pentru CM 2026. ,,Tricolorii” au nevoie de o victorie Bosnia Herțegovina – România, penultimul meci din grupa H, decisiv pentru soarta tricolorilor în preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, la Zenica, de la ora 21:45. România dispută la Zenica meciul decisiv care îi poate păstra șansele […]
CIL Blaj – CSU Alba Iulia 2-1 (1-0), în derby „de Alba” | Victorie importantă pentru echipa din „Mica Romă”
Runda a 13-a a eșalonului terț propune în Seria 7 un derby „de Alba” între CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia, adjudecat de echipa din „Mica Romă” cu scorul de 2-1 (1-0) Victorie prețioasă pentru CIL Blaj în derby „de Alba” cu CSU Alba Iulia. Blăjenii au punctat primii prin C. Cristea (16), la […]
FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Progresul Pecica 6-1 (4-1) | Liderul, „set” pe „Cetate” și a doua victorie consecutivă din retur
CSM Unirea Alba Iulia – Progresul Pecica 6-1 (4-1), în etapa a 13-a din Liga 3 | Liderul, victorie facilă, a doua consecutivă din retur, după o evoluție concludentă CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, a câștigat lejer pe „Cetate” disputa cu Progresul Pecica, scor 6-1 (4-1). Uniriștii s-au impus după […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Intervențiile stomatologice cu anestezie generală ar putea fi realizate în spitalele publice. Ministrul Sănătății: ,,Să fie decontat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”
Intervențiile stomatologice cu anestezie generală ar putea fi realizate în spitalele publice. Ce spune Ministrul Sănătății Intervenţiile stomatologice cu anestezie...
Radu Georgescu despre cum funcționează sistemul bancar: ,,Ai o sumă în bancă, dar știai că acești bani nu există fizic în contul tău?”
Radu Georgescu despre cum funcționează sistemul bancar: ,,Ai o sumă în bancă, dar știai că acești bani nu există fizic...
Știrea Zilei
DOLIU la Mănăstirea Râmeț: Stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareța mănăstirii, a încetat din viață. A fost stareță a străvechiului așezământ monahal timp de 42 de ani
DOLIU la Mănăstirea Râmeț: Stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareța mănăstirii, a încetat din viață. A fost stareță a străvechiului așezământ monahal...
LIVE VIDEO | Întronizarea Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj
Întronizarea Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj Întronizarea Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop are loc...
Curier Județean
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în...
VIDEO | Trafic îngreunat la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș: Circulație pe o singură bandă din cauza lucrărilor de asfaltare de pe DN 1
Trafic îngreunat la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș: Circulație pe o singură bandă din cauza lucrărilor de asfaltare de...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...