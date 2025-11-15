Rămâi conectat

CSM Unirea Alba Iulia, victorie într-o partidă de verificare, cu Viitorul Sântimbru, pe „Cetate”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 24 de minute

în

De

CSM Unirea Alba Iulia, victorie într-o partidă de verificare, cu Viitorul Sântimbru, pe „Cetate”, scor 2-0 (2-0)

A doua zi după confruntarea din Liga 3, adjudecată net, scor 6-1 cu Progresul Pecica, într-un meci amical, „alb-negrii” au învins pe „Cetate” pe Viitorul Sântimbru, liderul din SuperLiga Alba, scor 2-0 (2-0), goluri Lambru și Banyoi, Pelici utilizând jucătorii care au evoluat mai puțin sau deloc în jocul din eșalonul terț.

Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Progresul Pecica 6-1 (4-1) | Liderul, „set” pe „Cetate” și a doua victorie consecutivă din retur

În distribuția adversă s-a regăsit și Ionuț Grozav, antrenorul secund al divizionarei terțe

CSM Unirea a mizat pe  Roman – Banu, Jurj (din 2009), Tănase, Gavrilă, Jorza, Lambru, Pîntea, Borcea, A. Pop, Banyoi, mai intrând și R. Stanciu

Informații, foto: CSM Unirea Alba Iulia

