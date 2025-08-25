Rămâi conectat

Dan HENEGAR

acum 2 ore

CSM Unirea Alba Iulia, victorie clară în prima rundă a Superligii feminine, 3-0 cu Vasas Femina

CSM Unirea Alba Iulia a debutat cu o victorie clară, pe „Cetate”, scor 3-0 (0-0), în prima etapă a Superligii feminine, cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc.

La al doilea sezon consecutiv petrecut în elită, gruparea din Cetatea Marii Uniri s-a impus grație reușitelor din actul secund semnate de Florentina Ancăș, Alexia Cîrjan și Nicoleta Deca. Uniristele au început stagiunea cu un succes clar și sunt pe prima poziție a ierarhiei. Conform FRF, antrenorul Adrian Lopăzan a mizat pe Sara Câmpean (cpt.) – Claudia Bistrian, Maria Dumitru, Nicoleta Deca, Bianca Banciu, Alexia Cîrjan, Elina Coceanovschi, Melinda Nagy, Lidia Șuveț, Florentina Ancăș, Noemi Vincze.

S-au mai înregistrat rezultatele Farul Constanța – FK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1, Politehnica Timișoara – „U” Olimpia Cluj 1-1, Atletic Olimpia Gherla – Gloria Bistrița 1-2. Următoarea dispută, sâmbătă, 30 august, în deplasare cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

