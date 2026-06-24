Sport

CSM Unirea Alba Iulia, staff-ul lui Pustai este complet: Mircea Oprea, singurul supraviețuitor, Liviu Rusu – noul preparator fizic

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 minute

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La divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, staff-ul lui Pustai este complet: Mircea Oprea, singurul supraviețuitor, Liviu Rusu – noul preparator fizic

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia și-a definitivat staff-ul tehnic cu care va aborda stagiunea 2026/2027, când pentru al treilea an la rând se atacă promovarea în Liga 2.

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, transferuri tari: Donca (Olimpia Satu Mare) și Prejmerean (CSM Slatina), primele mutări din mandatul Apostu | Aiudeanul Șteau, la Minaur Baia Mare

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Albaiulianul Mircea Oprea (46 de ani) este singurul supraviețuitor din „mandatele” Gherman, Pelici și Militaru, restul băncii tehnice fiind compuse din Cristian Pustai (58 ani, principal), Valentin Avădanei (46 ani, secund), Florin Anton (56 ani, antrenor cu portarii), plus preparatorul fizic Liviu Rusu (45 de ani), un post neocupat, greu de înțeles de ce, în perioada Militaru.

Fost jucător în Liga 1 la Sportul Studențesc, Rusu este al treilea colaborator al lui Pustai venit de la Ceahlăul Piatra Neamț.

*Același buget de salarii!

Reunirea este fixată în jurul datei de 13 iulie, noutatea fiind efectuarea un cantonament în țară (ultimul de acest gen, în 2023 la Câmpulung Muscel, cu Gherman). Asta după 3 ani în care „alb-negrii” au avut parte de 5 stagii externe consecutive (Turcia, Austria sau Slovenia). În privința jucătorilor care vor rămâne, sau a achizițiilor, deocamdată lucrurile sunt la faza de negocieri. „Aceste chestiuni le vor rezolva Bogdan Apostu împreună cu Cristian Pustai. Au la dispoziție un buget de salarii, care nu e mai mare decât cel anterior, și trebuie să se încadreze în acele limite”, a punctat Radu Urcan, directorul CSM Unirea Alba Iulia. S-a bătut palma cu Donca (Olimpia Satu Mare) și Prejmerean (CSM Slatina), negociindu-se cu brazilienii Tonini și Tavares (Gloria Bistrița). „Alb-negrii” mai au sub contract 7 jucători tinerii Herlea, R. Stanciu, Butnariu și Jurj, plus Indrei, Ardeiu și Gavrilă (nu intră în calcule).  Sunt discuții să continue Ardei, Giosu, Vomir (indisponibil de durată) sau Jorza, respectiv localnicii Giurgiu și Fetița.

Foto: Ceahlăul Piatra Neamț (Liviu Rusu)

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