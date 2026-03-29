CSM Unirea Alba Iulia, pe ultima poziție la turneul final 8 al Conference Cup | Iarăși eșec cu Galatasay Istanbul

CSM Unirea Alba Iulia, pe ultima poziție la turneul final 8 al Conference Cup | Un nou eșec cu Galatasaray Istanbul

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, s-a clasat pe ultima poziție, la Atena, în cadrul turneului 8 al Conference League.

Echipa albaiuliană a pierdut cele 5 jocuri, însă însăși accederea la acest nivel reprezintă o performanță în sine. În întâlnirea de duminică dimineață, pentru stabilirea configurației clasamentului, CSM Unirea Alba Iulia a fost învinsă din nou de Galatasaray Istanbul, scor 5-11 (1-2, 2-4, 2-3, 0-2), în confruntarea pentru locurile 7-8. Au marcat Amalia Novăcean și Debora Nagy – câte două, Denisa Samuel – unul.

CSM Unirea Alba Iulia a suferit eșecuri în cele 3 întâlniri din grupă și astfel a jucat în partea secundă a competiției continentale în faza pentru locurile 5-8.

În ordine, echipa pregătită de Ovidiu Pocol a fost învinsă de Panionios Atena cu scorul de 14-2 (3-1, 2-0, 5-0, 4-1), în meciul de debut în Grupa A, cu goluri înscrise de Yanisbel Victoria Lopez Perez și Cecilia Diaz Mesa.

În al doilea joc s-a înregistrat un nou eșec drastic, 9-22 (1-6, 3-4, 3-7, 2-5) cu formația spaniolă Tenerife. Pentru CSM Unirea Alba Iulia au marcat Cecilia Diaz Mesa – 3, Adriana Garlobo Acosta – două, Debora Nagy, Nicolette Laboncz, Madina Rahmanova și Yanisbel Victoria Lopez Perez – câte unul.

A urmat înfrângerea cu Galatasaray Istanbul, scor 10-15 (2-5, 0-4, 5-3, 3-3), care dus la clasarea pe ultimul loc al grupei. Au punctat Lopez Perez și Nikolette Laboncz – câte 3, Dorofea Vîrtosu – două, Diaz Mesa și Debora Nagy – câte unul. O întâlnire care nu a mai influențat ierarhia grupei, primele două clasate fiind Panionios – 6 puncte și Tenerife – 3 (rezultat direct favorabil cu Galatasaray, 17-12), acestea calificându-se în turneul 1-4. În semifinale au fost disputele Panionios GSS – CN Sant Feliu 12-14 și Smile Cosenza Pallanuoto – CN Tenerife Echeyde 13-8.

În prima partidă pentru locurile 5-8, echipa din Cetatea Marii Uniri, formația din Cetatea Marii Uniri a pierdut cu NC Chania, scor 7-9 (1-1, 1-3, 0-2, 5-3), la un moment dat diferența fiind netă (2-8), după ce albaiuliencele au condus cu 2-1, dar au primit 7 goluri succesive! Golurile uniristelor au fost realizate de Nikolerte Laboncz – două, Lopez Perez, Madina Rakhmanova, Garlobo Acosta și Dorofea Vîrtosu – câte unul. În aceeași fază, Galatasaray Zena a pierdut, scor 9-10 cu ZAVK Mladost Zagreb.

