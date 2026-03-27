CSM Unirea Alba Iulia, al treilea eșec în Conference Cup, turneul final 8, scor 10-15 cu Galatasaray!
CSM Unirea Alba Iulia, campioana României, a pierdut și al treilea meci în cadrul Conference Cup, turneul final 8, 10-15, cu Galatasaray Istanbul
Cu 3 eșecuri din tot atâtea meciuri disputate la Atena, CSM Unirea Alba Iulia va evolua în partidele de clasament pentru locurile 5-8. Astfel, CSM Unirea Alba Iulia va susține mâine o partidă pentru locurile 5-8, cu NC Chania sau CN Sant Feliu (duel direct, în această seară).
Citește și: Înfrângere pentru CSM Unirea Alba Iulia și în al doilea meci la turneul final 8 al Conference Cup la polo feminin
CSM Unirea Alba Iulia a pierdut primele 3 jocuri disputate la Atena, în cadrul turneului final 8 al Conference Cup și astfel va în partea secundă a competiției continentale în faza pentru locurile 5-8.
A fost eșecul cu Galatasaray Istanbul, scor 10-15 (2-5, 0-4, 5-3, 3-3), care dus la clasarea pe ultimul loc al grupei, cu 3 înfrângeri. Au punctat Lopez Perez și Nikolette Laboncz – câte 3, Dorofea Vîrtosu – două, Diaz Mesa și Debora Nagy – câte unul. Un joc care nu a mai influențat ierarhia grupei, primele două clasate fiind Panionios – 6 puncte și Tenerife – 3 (rezultat direct favorabil cu Galatasaray, 17-12), acestea calificându-se în turneul 1-4.
Campioana României, CSM Unirea Alba Iulia, a fost învinsă de Panionios Atena cu scorul de 14-2 (3-1, 2-0, 5-0, 4-1), în meciul său de debut în Grupa A. Golurile uniristelor au fost înscrise de Yanisbel Victoria Lopez Perez și Cecilia Diaz Mesa.
În al doilea joc s-a înregistrat un nou eșec drastic, 9-22 (1-6, 3-4, 3-7, 2-5) cu formația spaniolă Tenerife Pentru CSM Unirea Alba Iulia au marcat Cecilia Diaz Mesa – 3, Adriana Garlobo Acosta – două, Debora Nagy, Nicolette Laboncz, Madina Rahmanova și Yanisbel Victoria Lopez Perez – câte unul.
Liga 3 | Sâmbătă, 28 martie 2026, pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii: Meciul care stabilește play-off-ul
Liga 3 | Sâmbătă, 28 martie 2026, pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii: Meciul care stabilește play-off-ul Sâmbătă, 28 martie 2026, de la ora 15.00, se dispută ultima rundă a sezonului regular în Seria 7 a Ligii 3, urmând ca de săptămâna viitoare să se treacă la faza secundă […]
Înfrângere pentru CSM Unirea Alba Iulia și în al doilea meci la turneul final 8 al Conference Cup la polo feminin
Înfrângere pentru CSM Unirea Alba Iulia și în al doilea meci la turneul final 8 al Conference Cup la polo feminin Bilanțul primei zile, cea de joi, 25 martie 2026, la turneul final 8 al Conference Cup la polo feminin este de două înfrângeri pentru campioana României, CSM Unirea Alba Iulia. În al doilea joc […]
Campioana României la polo feminin, CSM Unirea Alba Iulia, învinsă în primul meci de la turneul final al Conference Cup
Campioana României la polo feminin, CSM Unirea Alba Iulia, învinsă în primul meci de la turneul final al Conference Cup Campioana României, CSM Unirea Alba Iulia, a fost învinsă de Panionios Atena cu scorul de 14-2 (3-1, 2-0, 5-0, 4-1), joi, 26 martie 2026, la Atena, în meciul său de debut în Grupa A a […]
Grup de monitorizare a medicamentelor, înființat preventiv de Ministerul Sănătății. Rogobete: „Nu vorbim despre o criză, dar reacția târzie costă”
Grup de monitorizare a medicamentelor, înființat preventiv de Ministerul Sănătății. Rogobete: „Nu vorbim despre o criză, dar reacția târzie costă”...
Ministerul Sănătății va tăia 23.000 de paturi din spitale până în 2030. Rogobete: ,,Dezvoltăm și mai mult spitalizarea de zi care să fie plătită în funcție de numărul și tipul de servicii”
Ministerul Sănătății va tăia 23.000 de paturi din spitale până în 2030. Rogobete: ,,Dezvoltăm și mai mult spitalizarea de zi...
VIDEO | „Gală de box” la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia. Doi elevi și-au împărțit pumni și picioare, sub privirile și uralele colegilor
„Gală de box” la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia. Doi elevi și-au împărțit pumni și picioare, sub privirile...
VIDEO | Idee inedită a elevilor de la Liceul Tehnologic Aiud: Combină grădinăritul și firmele de exercițiu într-o lecție de antreprenoriat. Povestea mascotelor Floră de Sens, Design Construct și Ursulețul Creator
Idee inedită a elevilor de la Liceul Tehnologic Aiud: Combină grădinăritul și firmele de exercițiu într-o lecție de antreprenoriat. Povestea...
FOTO | Ioana Palcău, din Alba Iulia, a împlinit 106 ani: ,,Un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune”
Ioana Palcău, din Alba Iulia, a împlinit 106 ani: ,,Un adevărat simbol de viață, demnitate și înțelepciune” Ioana Palcău, o...
VIDEO | Preparate făcute de elevi și produse din seră: Atracțiile standului Liceului „Ștefan Manciulea” Blaj la „Târgul Grădinarului” 2026. ,,Observă cum fiecare picătură de apă ajută”
Preparate făcute de elevi și produse din seră: Atracțiile standului Liceului „Ștefan Manciulea” Blaj la „Târgul Grădinarului” 2026. ,,Observă cum...
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Ziua mondială a teatrului, marcată la data de 27 Martie
Ziua mondială a teatrului, marcată la data de 27 Martie Artiştii şi publicul din toată lumea celebrează la data de...
27 martie 1918: UNIREA Basarabiei cu România, prima provincie care s-a reîntregit în hotarele româneşti
27 martie 1918: UNIREA Basarabiei cu România, prima provincie care s-a reîntregit în hotarele româneşti Basarabia a fost prima provincie...