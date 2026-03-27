CSM Unirea Alba Iulia, al treilea eșec în Conference Cup, turneul final 8, scor 10-15 cu Galatasaray!

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României, a pierdut și al treilea meci în cadrul Conference Cup, turneul final 8, 10-15, cu Galatasaray Istanbul

Cu 3 eșecuri din tot atâtea meciuri disputate la Atena, CSM Unirea Alba Iulia va evolua în partidele de clasament pentru locurile 5-8. Astfel, CSM Unirea Alba Iulia va susține mâine o partidă pentru locurile 5-8, cu NC Chania sau CN Sant Feliu (duel direct, în această seară).

CSM Unirea Alba Iulia a pierdut primele 3 jocuri disputate la Atena, în cadrul turneului final 8 al Conference Cup și astfel va în partea secundă a competiției continentale în faza pentru locurile 5-8.

A fost eșecul cu Galatasaray Istanbul, scor 10-15 (2-5, 0-4, 5-3, 3-3), care dus la clasarea pe ultimul loc al grupei, cu 3 înfrângeri. Au punctat Lopez Perez și Nikolette Laboncz – câte 3, Dorofea Vîrtosu – două, Diaz Mesa și Debora Nagy – câte unul. Un joc care nu a mai influențat ierarhia grupei, primele două clasate fiind Panionios – 6 puncte și Tenerife – 3 (rezultat direct favorabil cu Galatasaray, 17-12), acestea calificându-se în turneul 1-4.

Campioana României, CSM Unirea Alba Iulia, a fost învinsă de Panionios Atena cu scorul de 14-2 (3-1, 2-0, 5-0, 4-1), în meciul său de debut în Grupa A. Golurile uniristelor au fost înscrise de Yanisbel Victoria Lopez Perez și Cecilia Diaz Mesa.

În al doilea joc s-a înregistrat un nou eșec drastic, 9-22 (1-6, 3-4, 3-7, 2-5) cu formația spaniolă Tenerife Pentru CSM Unirea Alba Iulia au marcat Cecilia Diaz Mesa – 3, Adriana Garlobo Acosta – două, Debora Nagy, Nicolette Laboncz, Madina Rahmanova și Yanisbel Victoria Lopez Perez – câte unul.

