CSM Unirea Alba Iulia, pe pistele albaiulienilor Cutean (FC Bihor), Baba (UTA Arad) și S. Bran („U” Cluj) | Tinerii lansați de Optimum Alba Iulia, doriți în „alb-negru”

CSM Unirea Alba Iulia tatonează pistele tinerilor Răzvan Cutean (portar, FC Bihor) și Robert Baba (atacant, UTA Arad), ambii din 2008 și lansați de Optimum Alba Iulia, antrenori Ciprian Selagea și Gheorghe Bran.

Talentații jucători originari din Cetatea Marii Uniri sunt doriți în aceste zile de divizionara terță pretedentă la promovarea în Liga 2, fiind tatonări în acest sens.

Goalkeeperul este în cantonament în Slovenia cu FC Bihor, grupare în tricoul căreia a ajuns în acest an și a debutat în Liga 2. Robert Baba s-a pregătit cu Mihalcea în această vară, cu prim-divizionara UTA Arad. „Bătrâna Doamnă” mizează, în perspectivă, pe promițătorul atacant, ideal fiind pentru acesta să joace constant la nivel de seniori.

Acum un an, Cutean și Baba au câștigat două trofee cu UTA Arad Under 17, Liga Elitelor și Supercupa României. Zilele trecute UTA l-a împrumutat la Progresul Pecica, asta chiar dacă albaiulienii au luat în calcule o aducere a sa.

Un impediment era faptul că Pustai mizează pe underi în zonele laterale (apărare și lina mediană), iar Baba nu putea acoperi respectivele posturi. Totuși, există discuții inițiate de agentul Bogdan Apostu, care are o colaborare atât cu UTA Arad, cât și cu CSM Unirea Alba Iulia.

O altă discuție este revenirea lui Gheorghe Grozav, după 16 ani, la formația din orașul natal, așteptându-se un răspuns în aceste zile de la internaționalul României, dorit și de Corona Brașov.

De asemenea, și Sebastian Bran (tot 2008, Optimum Alba Iulia), va veni la CSM Unirea Alba Iulia (aparține de „U” Cluj), pentru a fi testat, după experiențele Metalul Buzău și CSC Șelimbăr

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE