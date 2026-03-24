CSM Unirea Alba Iulia, lider autoritar în Liga de Fete la polo: Victorii pe linie pentru campioane
CSM Unirea Alba Iulia este lider autoritar în Liga de Fete la polo feminin.
Campioana en-titre a României a impresionat prin constanță și eficiență. Cele 12 victorii din 12 meciuri arată o echipă completă, atât ofensiv, cât și defensiv. Cu două jucătoare în topul golgheterelor, echipa reușește să își creeze numeroase ocazii și să controleze ritmul fiecărui joc, au transmis reprezentanții Federației Române de Polo.
Lupta pentru titlul de golgheter este una extrem de strânsă, cu evoluții remarcabile:
*Szeghalmi Krisztina (CSA Steaua București) – 49 goluri
*Virtosu Dorofea (CSM Unirea Alba Iulia) – 36 goluri
*Novăcean Amalia (CSM Unirea Alba Iulia) – 33 goluri
*Samsonova Diana (CSU Oradea) – 31 goluri
Szeghalmi domină clar clasamentul, fiind principala armă ofensivă a Stelei. Totuși, tandemul Virtosu – Novăcean ține aproape și transformă Unirea Alba Iulia într-una dintre cele mai periculoase echipe din campionat, au precizat reprezentanții Federației Române de Polo.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
