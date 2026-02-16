CSM Unirea Alba Iulia, dominație categorică în campionatul național de polo feminin! Campioana, 3 victorii nete la Focșani și maximum de puncte!
CSM Unirea Alba Iulia, dominație categorică în campionatul național de polo feminin! Campioana a repurtat 3 victorii nete la Focșani și are maximum de puncte!
Campioana CSM Unirea Alba Iulia domină categoric Campionatul național de polo feminin! Echipa din Cetatea Marii Uniri a câștigat categoric toate cele 3 întâlniri susținute la Focșani și are maximum de puncte în ierarhie (27).
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia găzduiește turul II al Conference Cup la polo feminin! Adversare de calibru pentru uniriste: St. Feliu (Spania) și ASD Bogliasco (Italia)
CSM Unirea se pregătește să cucerească al doilea an la rând cel mai important trofeu intern și în același timp să bifeze al doilea event consecutiv. În cel de-al treilea turneu din Liga de Fete Unicredit, primul din acest an, CSM Unirea Alba Iulia a trecut în ordine, la diferențe confortabile, de Rapid București (18-6), CSU Oradea (20-2) și CSA Steaua (21-6), victorii concludente, la scoruri care spun totul despre forța deținătoarei titlului.
Pe locurile următoare, la mare distanță sunt CSA Steaua (15 puncte) și Rapid (12 puncte). Turneul 4 va fi la București, între 27-29 martie, iar ultimul, la Alba Iulia, în 8-10 mai, când CSM Unirea Alba Iulia se va încununa iarăși campioană.
Urmează două competiții internaționale pentru CSM Unirea Alba Iulia. Mai întâi, la Szentes (Ungaria), al doilea turneu din cadrul Danube Cup (uniristele sunt pe locul secund, cu 4 victorii și o înfrângere), în 20-22 februarie. Apoi gruparea albaiuliană va găzdui, în perioada 27 februarie-1 martie, în Bazinul Olimpic, turul II al Conference Cup (a treia întrecere continentală ca importanță), unde oponente vor fi Sant Feliu (Spania) și ASD Bogliasco (Italia).
Echipa pregătită de Ovidiu Pocol are în efectiv 5 jucătoare (Maria Dvorzhetska, Alexia Matei, Nikolette Laboncz, Amalia Novăcan și Debora Nagy) care au participat recent la Campionatul European de la Funchal (Portugalia), unde „tricolorele” au fost pe ultimul loc (16), cu 6 înfrângeri
