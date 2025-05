CSM Unirea Alba Iulia, la barajul de promovare în eșalonul secund | Antrenorul Alexandru Pelici: „Ne așteaptă două finale”

CSM Unirea Alba Iulia s-a calificat la barajul pentru promovarea în Liga 2, după succesul de pe „Cetate”, 2-1 cu concitadina CSU Alba Iulia. Gruparea din Cetatea Marii Uniri, care anul trecut a aniversat Centenarul, are șansa să revină pe a doua scenă fotbalistică, unde a evoluat ultima dată în urmă cu 13 ani, în 2012.

Un merit incontestabil la aceste rezultate realizate de „alb-negrii” îl are antrenorul Alexandru Pelici, venirea sa pe banca tehnică însemnând enorm în planul performanței. CSM Unirea Alba Iulia a ajuns în sferturile de finală ale Cupei României (0-3, în deplasare cu Farul Constanța) și acum s-a calificat la barajul pentru accederea în eșalonul superior, asta după ce sezonul anterior a evoluat în play-out.

„Sunt foarte bucuros că am făcut și pasul doi, așa cum am mai spus-o, campania de promovare are mai multe etape, calificarea în play-off, accederea la baraj, respectiv jocurile de baraj”, a spus antrenorul Alexandru Pelici (51 de ani).

*Pelici, merite incontestabile

Cu două echipe înaintea play-off-ului Seriei 7, CSM Unirea Alba Iulia este sigură de încheierea sezonului pe locul secund. Prima dublă de baraj va fi în 21 și 24 mai, turul pe „Cetate”, cu SCM Rm. Vâlcea (locul 1 în Seria 8), grupare împotriva căreia uniriștii s-au impus în decembrie, în grupele Cupei României, 3-1. Al doilea baraj este prevăzut în 31 mai și 2 iunie, împotriva formației calificate din disputa Gloria Bistrița-Năsăud – ACSO Filiași.

„Până la confruntările de baraj, mai sunt alte două întâlniri în care vizăm punctele puse-n joc, dar în același timp să identificăm cea mai bună formulă în perspectiva duelurilor eliminatorii”, a punctat Alexandru Pelici.

Tehnicianul din Banat și-a pus apăsat amprenta pe renașterea fotbalului albaiulian în ultimul an și jumătate de când activează la gruparea fanion a Albei.

„Dedicăm tot ce am realizat până acum celor care cred în noi, familiilor noastre și «familiei» Unirea Alba Iulia”, a precizat antrenorul Alexandru Pelici.

„Acum urmează ce este mai greu, practic suntem în fața a două finale, mai avem de tras până să reușim să ne atingem obiectivul. Va fi foarte greu la baraj, sunt dispute în care va conta orice detaliu. Trebuie să fim concentrați în fiecare moment al jocurilor”, a mai adăugat Pelici.

Unirea Alba Iulia a promovat ultima dată în Divizia B în 1988, acum 37 de ani. Statistic vorbind, Alba s-a bucurat de o accedere în Liga 2, în urmă cu 24 de ani, când CS Zlatna, cu Ștefan Fogoroși antrenor, a reușit să promoveze în 2001.

