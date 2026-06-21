CSM Unirea-CSU Alba Iulia, învingătoare la United World Games, la rugby în 7 Under 18! Șase victorii pentru formația albaiuliană
CSM Unirea-CSU Alba Iulia, învingătoare la United World Games, la rugby în 7, Under 18, în Austria! Șase victorii pentru formația albaiuliană
CSM Unirea-CSU Alba Iulia a realizat un rezultat excelent, echipa de rugby în 7 a formației din Cetatea Marii Uniri impunându-se la categoria Under 18, la United World Games, competiția disputată în Austria, la Klagenfurt.
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Evenimentul sportiv ajuns la a 20-a ediție a reunit în jur de 10.000 de sportivi, la 10 sporturi, de la Under 10, la Under 18, la toate disciplinele sportive. CSM Unirea Alba Iulia, campioană națională și deținătoarea Cupei AIR, este la prima participare și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului,
Gruparea albaiuliană a fost urmată în ierarhie de Causeway Barbarians/RDJ Sport (Irlanda), Austrian Barbarians (Austria), Garioch (Scoția) și Zagrebacki Ragbi Savez (Croația). Rezultatele grupării uniriste au fost: 34-10 cu Causeway Barbarians/RDJ Sport; 40-5 cu Garioch; 43-12 cu Austrian Barbarians, 57-0 cu Zagrebacki Ragbi Savez, terminând pe prima poziție îm grupă, cu 16 puncte (setaveraj 174-17). În semifinale a fost 47-5 cu Gariosh, iar în finala mare, 31-10 cu Causeway Barbarians/RDJ Sport, rezultând 6 succese, la diferențe categorice.
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