14 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
14 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri acționează marți, 14 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
UPDATE FOTO | Accident MORTAL în Alba Iulia: O femeie de 62 de ani, DECEDATĂ după ce a fost lovită de un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu
Accident MORTAL în Alba Iulia: O femeie de 62 de ani, DECEDATĂ după ce a fost lovită de un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 14.30, în Alba Iulia. O femeie ar fi fost lovită de o mașină pe strada Tudor Vladimirescu. Citește și: UPDATE | […]
Bacalaureat 2026 | Performanțe remarcabile: Zece elevi de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj au obținut nota 10 la o probă
Performanțe remarcabile: Zece elevi de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj au obținut nota 10 la o probă Rezultatele finale ale primei sesiuni a Examenului Național de Bacalaureat au fost publicate. La Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj rata de promovare a fost de 94,57%. ,,Ne bucurăm de rezultatele obținute de întreaga […]
VIDEO | Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni
Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni Un cugirean de 40 de ani a fost reținut de polițiști după ce s-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc”
Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu...
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul”
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul” Alegerile anticipate pot reprezenta o...
Știrea Zilei
Inspector de muncă din Alba, reținut după ce ar fi „scurs” informații secrete despre controale: Procurorii îi impută 53 de infracțiuni
Inspector de muncă din Alba, reținut după ce ar fi „scurs” informații secrete despre controale: Procurorii îi impută 53 de...
Foto | Faleză pe Râul Târnava Mare, la Blaj: Ce demersuri de ultim moment fac autoritățile locale
Faleză pe Râul Târnava Mare, la Blaj: Ce demersuri de ultim moment fac autoritățile locale Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin...
Curier Județean
UPDATE FOTO | Accident MORTAL în Alba Iulia: O femeie de 62 de ani, DECEDATĂ după ce a fost lovită de un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu
Accident MORTAL în Alba Iulia: O femeie de 62 de ani, DECEDATĂ după ce a fost lovită de un autoturism...
14 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
14 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...