CSM Unirea Alba Iulia, grupă infernală în turneul final al Conference Cup | După calificarea istorică, adversari de calibru: Galatasaray SK, Panionios GSS și Tenerife Echeide
CSM Unirea Alba Iulia, grupă infernală în turneul final al Conference Cup | După calificarea istorică, adversari de calibru: Galatasaray SK, Panionios GSS și Tenerife Echeide, pentru campioana României la polo feminin
CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, și-a aflat adversarii din turneul final al Conference Cup, după calificarea istorică reușită în Bazinul Olimpic.
Citește și: VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia, calificare remarcabilă în Conference Cup, turneul final 8, la polo feminin!
Formația din Cetatea Marii Uniri are parte de oponenți de calibru precum Galatasaray Istanbul (Turcia), Panionios GSS (Grecia) și Tenerife Echeide (Spania, în Grupa A), iar din Grupa B fac parte Smile Cosenza Pallanuoto (Italia), SAVK Mladost (Croația), CN Sant Feliu (Spania, a jucat recent la Alba Iulia) și NC Chania (Grecia).
Turneul se va desfășura în perioada 26-29 martie, în sistem fiecare cu fiecare, iar apoi în funcție de clasament vor urma disputele pentru locurile 1-4, respectiv 5-8 (în total 5 meciuri), locația urmând să se stabilească în aceste zile. CSM Unirea Alba Iulia a realizat un rezultat extraordinar, calificându-se între cele mai bune 8 echipe din Europa în Conference Cup, în urma turneului găzduit în Bazinul Olimpic din Alba Iulia. Este cea mai importantă performanță din istoria clubului din Cetatea Marii Uniri în sportul pe apă, accederea în turneul final al celei de-a treia competiții continentale ca importanță.
Este pentru prima dată când o echipă feminină din România ajunge în această fază a unei competiții europene, un rezultat istoric pentru acest sport. Cu Galatasaray, uniristele au jucat în 2024, acasă, în grupa preliminară a Challenger Cup, pierzând cu 8-10. În turul al doilea, gruparea din Turcia a câștigat Grupa D, disputată la Istanbul. Tenerife s-a impus în Grupa C, la Novisad, cu 3 victorii, iar Panionios a încheiat pe locul secund al Grupei B, la Nea Smyrni, după Cosenza (italiencele au câștigat grupa, la Alba Iulia, în noiembrie 2025, în primul tur de calificare).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, locul 2 pe echipe și 30 de medalii la Cupa Bega | Vezi sportivii care au urcat pe podium
Înotătorii de la LPS Alba Iulia, pregătiți de Daniela Bob, locul 2 pe echipe și 30 de medalii la Cupa Bega Reprezentanții Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia au cucerit 30 de medalii și s-au clasat pe locul secund la recentul concurs de înot Cupa Bega. Citește și: FOTO: Cinci înotători de la LPS Alba […]
CSȘ Blaj, la turneul semifinal Under 15, doar cu victorii, fără set pierdut! Și CS Ocna Mureș, calificată în etapa superioară la volei masculin
CSȘ Blaj, la turneul semifinal Under 15, doar cu victorii, fără set pierdut! Și CS Ocna Mureș, calificată în etapa superioară la volei masculin, speranțe CSȘ Blaj s-a calificat la turneul semifinal Under 15 la volei masculin într-o manieră categorică, echipa din „Mica Romă” condusă de antrenorul Alexandru „Delu” Man trecându-și în cont numai victorii, […]
FOTO: Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia) – dublu campion național! Mihaela Blaga – aur și argint: o zestre extraordinară pentru sportivii din Alba!!!
Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia) – dublu campion național la Campionatele Naționale de atletism! Mihaela Blaga – aur și argint: o zestre extraordinară pentru sportivii din Alba, pregătiți de Cristina Man!!! O zestre extraordinară pentru atleții din Alba antrenați de Cristina Man, totalizându-se 10 medalii, 6 medalii de aur, 3 de argint și una de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | CASS pentru pensiile de 3.000 de lei va fi eliminat de anul viitor și va crește punctul de pensie: Sprijin financiar pentru pensionarii cu pensii mici
CASS pentru pensiile de 3.000 de lei va fi eliminat de anul viitor și va crește punctul de pensie: Sprijin...
2 martie 2026 | Bursa de la București a deschis PE ROȘU ședința de tranzacționare de la începutul noii săptămâni
Bursa de la București a deschis pe roșu ședința de tranzacționare de la începutul noii săptămâni Bursa de Valori București...
Știrea Zilei
FOTO | Povestea impresionantă a tânărului artilerist Tudorel Hotea, participant la tragerile celor 21 de salve de tun la Centenarul Marii Uniri, la Alba Iulia: „A fost o experiență unică, pe care doar peste încă 100 de ani o va mai trăi cineva”
Povestea impresionantă a tânărului artilerist Tudorel Hotea, participant la tragerile celor 21 de salve de tun la Centenarul Marii Uniri,...
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie 2026
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie Șoferițele din...
Curier Județean
FOTO | Peste 600 de persoane au participat în weekend la activitățile ISU Alba cu ocazia Săptămânii Protecției Civile: Au aflat cum pot deveni salvatori, dar și măsuri de prim ajutor și preventive în situații de urgență
Peste 600 de persoane au participat în weekend la activitățile ISU Alba cu ocazia Săptămânii Protecției Civile: Au aflat cum...
Adolescent de 16 ani, din județul Hunedoara, cercetat de polițiștii din Cugir: A fost prins în toiul nopții, la volanul unei mașini, fără permis de conducere
Adolescent de 16 ani, din județul Hunedoara, cercetat de polițiștii din Cugir: A fost prins în toiul nopții, la volanul...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...