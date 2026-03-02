CSM Unirea Alba Iulia, grupă infernală în turneul final al Conference Cup | După calificarea istorică, adversari de calibru: Galatasaray SK, Panionios GSS și Tenerife Echeide, pentru campioana României la polo feminin

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, și-a aflat adversarii din turneul final al Conference Cup, după calificarea istorică reușită în Bazinul Olimpic.

Formația din Cetatea Marii Uniri are parte de oponenți de calibru precum Galatasaray Istanbul (Turcia), Panionios GSS (Grecia) și Tenerife Echeide (Spania, în Grupa A), iar din Grupa B fac parte Smile Cosenza Pallanuoto (Italia), SAVK Mladost (Croația), CN Sant Feliu (Spania, a jucat recent la Alba Iulia) și NC Chania (Grecia).

Turneul se va desfășura în perioada 26-29 martie, în sistem fiecare cu fiecare, iar apoi în funcție de clasament vor urma disputele pentru locurile 1-4, respectiv 5-8 (în total 5 meciuri), locația urmând să se stabilească în aceste zile. CSM Unirea Alba Iulia a realizat un rezultat extraordinar, calificându-se între cele mai bune 8 echipe din Europa în Conference Cup, în urma turneului găzduit în Bazinul Olimpic din Alba Iulia. Este cea mai importantă performanță din istoria clubului din Cetatea Marii Uniri în sportul pe apă, accederea în turneul final al celei de-a treia competiții continentale ca importanță.

Este pentru prima dată când o echipă feminină din România ajunge în această fază a unei competiții europene, un rezultat istoric pentru acest sport. Cu Galatasaray, uniristele au jucat în 2024, acasă, în grupa preliminară a Challenger Cup, pierzând cu 8-10. În turul al doilea, gruparea din Turcia a câștigat Grupa D, disputată la Istanbul. Tenerife s-a impus în Grupa C, la Novisad, cu 3 victorii, iar Panionios a încheiat pe locul secund al Grupei B, la Nea Smyrni, după Cosenza (italiencele au câștigat grupa, la Alba Iulia, în noiembrie 2025, în primul tur de calificare).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI