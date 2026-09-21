Nicuşor Dan a semnat decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan ca premier. Anunțul făcut de Administraţia Prezidenţială
Nicuşor Dan a semnat decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan ca premier. Anunțul făcut de Administraţia Prezidenţială
Președintele Nicușor Dan a semnat, luni, decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat în funcția de prim-ministru, a anunțat Administrația Prezidențială.
Decretul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, iar din acel moment, premierul are la dispoziţie 10 zile să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului de Guvernare şi a întregii liste a Guvernului, scrie News.ro.
,,Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul privind desemnarea domnului Siegfried-Vasile Mureşan în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituţia României, republicată”, a transmis Preşedinţia.
Decretul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, moment din care curge termenul de 10 zile în care Mureşan trebuie să depună la Parlament lista Guvernului şi programul de guvernare.
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