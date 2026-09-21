Actualitate

Nicuşor Dan a semnat decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan ca premier. Anunțul făcut de Administraţia Prezidenţială

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

De

Nicuşor Dan a semnat decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan ca premier. Anunțul făcut de Administraţia Prezidenţială

Președintele Nicușor Dan a semnat, luni, decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat în funcția de prim-ministru, a anunțat Administrația Prezidențială.

Decretul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, iar din acel moment, premierul are la dispoziţie 10 zile să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului de Guvernare şi a întregii liste a Guvernului, scrie News.ro.

,,Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul privind desemnarea domnului Siegfried-Vasile Mureşan în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituţia României, republicată”, a transmis Preşedinţia.

Decretul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, moment din care curge termenul de 10 zile în care Mureşan trebuie să depună la Parlament lista Guvernului şi programul de guvernare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Foto | Document fals care atestă că ar fi senator la Ordinului Suveran de Malta, găsit acasă la Călin Georgescu în urma perchezițiilor efectuate de DIICOT

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

21 septembrie 2026

De

Document fals care atestă că ar fi senator la Ordinului Suveran de Malta, găsit acasă la Călin Georgescu în urma perchezițiilor efectuate de DIICOT În urma perchezițiilor efectuate luni la domiciliul lui Călin Georgescu, procurorii DIICOT au descoperit un document fals potrivit căruia fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 ar avea calitatea de senator […]

Citește mai mult

Actualitate

„PSD a decis azi să nu voteze Bolojan 2.0”: Anunțul lui Sorin Grindeanu după ședința conducerii partidului. Social-democrații nu susțin Guvernul Mureșan

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

21 septembrie 2026

De

„PSD a decis azi să nu voteze Bolojan 2.0”: Anunțul lui Sorin Grindeanu după ședința conducerii partidului. Social-democrații nu susțin Guvernul Mureșan Biroul Politic Național al PSD a decis, luni, să propună Consiliului Politic Național ca partidul să nu susțină învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Decizia finală urmează să fie luată de […]

Citește mai mult

Actualitate

Când vom trece la ora de iarnă în 2026: Ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

21 septembrie 2026

De

Când vom trece la ora de iarnă în 2026: Ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00 România va trece la ora de iarnă în ultimul weekend din octombrie 2026. În noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar […]

Citește mai mult