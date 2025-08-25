CSM Unirea Alba Iulia – două victorii, LPS Sebeș – un succes și o remiză, în prima rundă a Campionatelor Naționale U 19 și U 17

Conjudețenele CSM Unirea Alba Iulia – două victorii, LPS Sebeș – un succes și o remiză, în prima rundă a Campionatelor Naționale Under 19 și Under 17

Rezultate pozitive obținute de CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș în etapa inaugurală a Campionatelor Naționale Under 19 și Under 17, conjudețenele evoluând acasă în prima rundă a competițiilor organizate de FRF.

Astfel, CSM Unirea Alba Iulia a realizat o dublă victorie cu Interstar Sibiu, iar LPS Sebeș a câștigat la Under 17 și a remizat la Under 19 cu CSM Deva. În Seria 8 urmează confruntările Alma Sibiu – CSM Unirea Alba Iulia (sâmbătă, 30 august) și LPS Sebeș – Corvinul Hunedoara (duminică, 31 august), a doua întâlnire consecutivă în fața fanilor, pe “Pelarul”. Rezultate:

*Under 19: CSM Unirea Alba Iulia – Interstar Sibiu 2-1; LPS Sebeș – CSM Deva 2-2 (1-0): Vintilă (10), Ghitan (48). Portarul Similie a apărat un penalty (34), dar vizitatorii au revenit de la 0-2 (a doua reușită, în minutul 90, din penalty). Anrenorul Doru Oancea i-a utilizat pe Similie – P. Lăncrănjan, Vintilă, Nicola, Moise, Ghitan, Cristea, Cosma, T. Crișan, Todea, E. Vlad, mai intrând Ursu, Rădac, Cl. Lăncrănjan, Moș, Alisie;

*Under 17: CSM Unirea Alba Iulia – Inter Star Sibiu 6-2 (victorie concludentă a „alb-negrilor” la debutul sub comanda lui Silviu Miron); CSM Sebeș – CSM Deva 1-0 (1-0): L. Crișan (31, penalty). Antrenorul gazdelor, Paul Păcurar (echipierul divizionarei terțe Metalurgistul Cugir) a câștigat la prima sa dispută pe banca tehnică a „leilor”. LPS Sebeș: Crețu – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Căian, Moga, Topală, Miclea, Fulea, Câmpean, au mai evoluat Hada, Demean, Droj, Boitoș, Boca.

Foto: LPS Sebeș, CSM Unirea Alba Iulia

