Atacantul Denis Golda (CSM Unirea Alba Iulia), golgheterul Ligii 3 la finele anului | Vârful „alb-negrilor”, 16 reușite, mai mult decât 10 echipe din eșalonul terț

Atacantul Denis Golda, CSM Unirea Alba Iulia, este golgheterului Ligii 3 la finele anului 2025. Liderul Seriei 7 din eșalonul terț, formația „alb-negrilor”, cu cel mai prolific atac, dă și principalul marcator.

Conform unor informații publicate pe hailafotbal.ro, Golda este primul în topul marcatorilor eșalonului terț după cele 17 etape disputate în eșalonul terț. Vârful grupării din Cetatea Marii Uniri a înscris 16 goluri în cele 17 prezențe din stagiunea curentă, semnând un sfert din reușitele propriei formații. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani, originar din Timișoara, a însumat 1209 minute petrecute pe gazon (al doilea în ierarhia prezențelor din actuala ediție), rezultând o medie excelentă de o reușită la 75 de minute (respectiv 0,94 goluri/ meci).

Denis Golda a venit în iarna acestui an la CSM Unirea Alba Iulia, din postura de jucător liber de contract, la insistențele antrenorului Alexandru Pelici, iar în acest campionat a evoluat în postura de vârf împins, dar și în flancul drept al ofensivei. Coechipierii săi Blănaru (9 goluri) și Fetița (8) întregesc podiumul realizatorilor CSM Unirea Alba Iulia, cei doi însumând cu un gol mai mult decât Golda.

CSM Unirea Alba Iulia este cea mai prolifică formație de pe a treia scenă fotbalistică, marcând de 64 de ori, fiind prima în ierarhia ofensivei, urmată la mare distanță de Flacăra Moreni (Seria 4, 48 de goluri).

*A marcat mai mult decât 10 echipe!

CSM Adjud (Seria 1, 10 goluri), ACSO Filiași (Seria 5), CSL Navov (Seria 5), Arieșul Turda (Seria 8, câte 11 goluri), Dunărea Giurgiu (Seria 5) și Hidro Mecanica Șugag (Seria 7, câte 12 goluri), Voința Crevedia (Seria 4, 13 goluri), AXI Arena Adunații Copăceni (Seria 5) și Bihorul Beiuș (Seria 8, 14 goluri), Gilortul Tg. Cărbunești (Seria 6, 15 goluri) sunt cele 10 echipe depășite de Golda în privința eficacității. Viitorul Cluj (Seria 8) are tot 16 goluri realizate în acest sezon, într-un bilanț întocmit la finalul anului 2025.

Denis Golda este născut pe 26 ianuarie 1997, lovește mingea cu ambele picioare și a strâns până în acest moment peste 140 de meciuri în Liga 2, unde a reușit să înscrie de 27 de ori. De-a lungul carierei Denis Golda a mai evoluat pentru ACS Poli Timișoara, Ripensia Timișoara, Unirea Slobozia, Unirea Dej și CSM Alexandria.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI