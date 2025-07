CSM Unirea Alba Iulia, cantonament încheiat în Austria | Concluziile antrenorului Alexandru Pelici după stagiul centralizat

CSM Unirea Alba Iulia a încheiat stagiul centralizat din Austria, unde „alb-negrii” s-au pregătit timp de 10 zile, în perioada 16-26 iulie, la Monichkirchen. A fost al patrulea cantonament extern consecutiv pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri care în vara anului s-a antrenat în Slovenia.

Cu acest prilej divizionara terță a susținut și 3 jocuri de verificare, lucru mai rar întâlnit, disputate în zile succesive, bilanțul cuprinzând următoarele rezultate: 6-0 cu NK Simer Șampion Celje (liga 4, Slovenia), 1-1 cu Al Shahania (primul eșalon din Qatar) și 2-0 cu TSV Hartberg (echipa secundă a prim-divizionarei din Austria).

„A fost un cantonament reușit, stagiu în care am beneficiat de condiții foarte bune de pregătire, masă, refacere și odihnă. Am avut în vedere două două obiective pentru această perioadă: acumulările fizice și integrarea cât mai rapidă a jucătorilor nou-veniși, precum și găsirea soluțiilor pentru jucătorii under, în special pentru aceia din 2007. Am avut și 3 jocuri de pregătire, două dintre ele foarte utile, cu adversari care ne-au pus în dificultate”, a spus antrenorul Alexandru Pelici.

*Accidentarea lui Indrei

Lotul deplasat a cuprins 26 de jucători (au rămas acasă Borza și Butnariu), noutățile verii numindu-se, până în prezent, Ștefan (FC Voluntari), Herlea (Metalurgistul Cugir) – portari, Szijj (CSU Alba Iulia), Ondreykovicz (CFR Cluj) – fundași, Păun (Farul Constanța), Lambru (SR Brașov), R. Stanciu („U” Cluj, juniori), Banu (CSM Bacău), Gavrilă (CSU Alba Iulia), A. Pop (Unirea Dej) – mijlocași, Glonț (CSA Steaua) și Banyoi (CSU Alba Iulia) – atacanți (12 jucători, dintre care 7 underi). Pe de altă parte au plecat 14 jucători (incluzându-l aici și pe Bălgrădean, care se pregătește separat). Din păcate, la ultimul joc de verificare, Darius Indrei s-a accidentat la genunchiul drept și se prefigurează o perioadă de indisponibilitate.

„Sperăm să nu fie ceva grav, care să-l țină departe de gazon un timp îndelungat. Darius a făcut un RMN și așteptăm răspunsul”, a concluzionat Pelici. La finele săptămânii, CSM Unirea Alba Iulia are prevăzut meciuri amicale cu conjudețenele Viitorul Sântimbru și CIL Blaj.

