CSM Unirea Alba Iulia o nouă victorie de etapă la rugby feminin în 7! Echipa din Cetatea Marii Uniri, campioană la junioare
CSM Unirea Alba Iulia a repurtat o nouă victorie de etapă la rugby feminin în 7, echipa din Cetatea Marii Uniri fiind aproape de câștigarea în premieră a titlului de campioană națională!
Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – lider invincibil la junioare, pe podium la senioare în competițiile de rugby feminin în 7
Gruparea albaiuliană a câștigat toate cele 6 etape disputate până în prezent și este lider detașat la respectiva categorie competițională, cu victorii pe linie și 18 puncte avans. La senioare, CSM Unirea Alba Iulia se va mulțumi cu medaliile de bronz.
Runda restantă, a patra, a avut loc la București, pe terenul 2 al Stadionului Național „Arcul de Triumf”, fiind adjudecată de CS Poli Iași, la senioare, respectiv CSM Unirea Alba Iulia, la junioare, cele două echipe lider care au dominat copios întrecerile în această stagiune. Rezultate:
*senioare: CSM Unirea Alba Iulia – CSU Știința 29-0, CSU Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 5-15, Poli Iași – CSM Unirea Alba Iulia 32-5, Agronomia – CSM Unirea Alba Iulia 14-0; clasament etapă senioare: 1. Poli Iași 12p, 2. Agronomia 10p, 3. CSM Unirea Alba Iulia 8p, 4. CSU Cluj 6p, 5. CSU Știința 4p; clasament general: 1. Poli Iași 69 p, 2. Agronomia 53 p, 3. CSM Unirea Alba Iulia 45 p, 4. CSU Știința 29 p, 5. CSU Cluj 21p;
*junioare, sferturi: CSM Unirea – RC Arieșul, nu s-a disputat; semifinale 1-4, CSM Unirea Alba Iulia – RC Cristian 56-0; partida locurilor 1-2, CSM Unirea Alba Iulia – Poli Iași 47-7; clasament etapă: 1. CSM Unirea Alba Iulia 14p, 2. Poli Iași 12p, 3. RC Cristian 10p, 4. U-Leii Câmpia Turzii 8p, 5. CSȘ/Fortius Bârlad 6p, 6. CS Agronomia 4p, 7. CSM Pașcani două p; clasament general: 1. CSM Unirea Alba Iulia 84 p, 2. Poli Iași 66 p, 3. U-Leii Câmpia Turzii 64 p, 4. RC Cristrian 46 p, 5. CSȘ Fortius Bârlad 38 p, 6. CS Agronomia 26 p, 7. CSM Pașcani 11 p, 8. RC Arieșul 5 p.
În acest weekend campionatul programează etapa a șaptea, ce va avea loc la Iași, sâmbătă, 11 octombrie, pe Stadionul Tepro. În 25 octombrie este ultima etapă, la Alba Iulia, la Oarda de Jos, prilej cu care formația albaiuliană va celebra în fața fanilor adjudecarea titlului.
