Lucian Dărămuș

Înfrângere pentru CSM Unirea Alba Iulia și în al doilea meci la turneul final 8 al Conference Cup la polo feminin

Bilanțul primei zile, cea de joi, 25 martie 2026, la turneul final 8 al Conference Cup la polo feminin este de două înfrângeri pentru campioana României, CSM Unirea Alba Iulia.

În al doilea joc uniristele au fost depășite cu 20-8 (6-1, 4-3, 7-3, 3-1) de formația spaniolă Tenerife Echeyde în cadrul reuniunii de seară.

Golurile echipei CSM Unirea Alba Iulia au fost marcate de Cecilia Diaz Mesa (2), Adriana Garlobo Acosta (2), Debora Nagy (1), Nicolette Labonz (1), Madina Rahmanova (1) și Yanisbel Victoria Lopez Perez (1).

Tot în reunirea de seară, Galatasaray Istanbul  – Panionios Atena 6-13.

De dimineață, în cadrul grupei A, campioana României a fost învinsă de Panionios GSS Atena cu scorul de 14-2 (3-1, 2-0, 5-0, 4-1).

În competiția de la Atena vineri, 27 martie 2026 vor avea loc partidele CN Tenerife Echeyde – Panionios (ora 13.00) și CSM Unirea Alba Iulia – Galatasaray Istanbul (ora 18.00).

Turneul se desfășoară în sistem fiecare cu fiecare, iar apoi în funcție de clasament vor urma disputele pentru locurile 1-4, respectiv 5-8 (în total 5 meciuri).

CSM Unirea Alba Iulia a realizat un rezultat extraordinar, calificându-se între cele mai bune 8 echipe din Europa în Conference Cup, în urma turneului găzduit în Bazinul Olimpic din Alba Iulia.

