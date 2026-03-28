CSM Unirea Alba Iulia, a patra înfrângere la Atena, în turneul 8 al Conference Cup, și meci pentru locurile 7-8

CSM Unirea Alba Iulia a suferit a patra înfrângere la Atena, în turneul 8 al Conference Cup, și are meci pentru locurile 7-8 în competiția continentală de polo feminin

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, a suferit a patra înfrângere la Atena, în cadrul turneului 8 al Conference Cup, 7-9 cu NC Chania

În prima partidă pentru locurile 5-8, echipa din Cetatea Marii Uniri, formația din Cetatea Marii Uniri a fost învinsă de NC Chania, scor 7-9 (1-1, 1-3, 0-2, 5-3), la un moment dat diferența fiind netă (2-8), după ce albaiuliencele au condus cu 2-1, dar au primit 7 goluri succesive! Golurile uniristelor au fost realizate de Nikollete Laboncz – două, Lopez Perez, Madina Rakhmanova, Garlobo Acosta și Dorofea Vîrtosu – câte unul. Duminică, va fi ultimul meci, pentru locurile 7-8, cu Galatasaray Zena (un nou duel, după cel din grupă),

