CSM se plânge de o campanie de defăimare a magistraților: „Rețelele sociale abundă în luări de poziție de o agresivitate fără precedent”

CSM se plânge de o campanie de defăimare a magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a deplâns, luni, 1 septembrie 2025, „o campanie de defăimare a magistraților care este întreținută de declarațiile din zona factorului politic și promovate intens în mass-media”.

Rolul acestei campanii ar fi „de distragere a atenției publicului de la problemele economice și sociale ale României”.

„În contextul campaniei de defăimare a magistraților inițiate și întreținute de luări de poziție repetate din zona factorului politic și promovate intens în mass-media pentru a distrage atenția de la problemele economice și sociale cu care se confruntă societatea, Consiliul Superior al Magistraturii a semnalat insistent riscurile pe care le generează o astfel de abordare iresponsabilă.

În mod regretabil, mesajele publice transmise de Consiliu au fost ignorate, iar campania de denigrare a continuat și a generat consecințe greu de imaginat într-un stat de drept. Rețelele sociale abundă în luări de poziție de o agresivitate fără precedent la adresa magistraților, în sensul instigării directe la săvârșirea unor infracțiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor. Mai mult, manifestări similare au avut loc și în incinta instanțelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecție care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave.

La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești și parchetele au semnalat numeroase astfel de incidente cu care se confruntă, conturându-se un fenomen de o gravitate excepțională care tinde să se extindă, fiind fără precedent și amenințând integritatea fizică și psihică a magistraților și a membrilor familiilor acestora.

Consiliul Superior al Magistraturii va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a efectua cercetările care se impun cu privire la toate incidentele raportate de instanțe și parchete, precum și cu privire la cele identificate în mediul online, asigurând corpul magistraților că va derula, de îndată, toate demersurile necesare pentru protecția judecătorilor și procurorilor.

În același timp, Consiliul Superior al Magistraturii adresează un apel vectorilor de comunicare publică atât din mediul politic, cât și din afara acestuia, să manifeste responsabilitate în discursurile și mesajele transmise pentru a preveni instaurarea unui climat de haos social, în care actul de justiție nu ar mai exista”, se arată într-un comunicat de presă al CSM.

