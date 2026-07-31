Curier Județean

VIDEO | Vârstnic de 67 de ani, cu dosar penal: S-a urcat la volan fără permis de conducere și a fost oprit de polițiști pe o stradă din Petrești

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Vârstnic de 67 de ani, cu dosar penal: S-a urcat la volan fără permis de conducere și a fost oprit de polițiști pe o stradă din Petrești

Un vârstnic de 67 de ani s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat la volan fără permis de conducere și a oprit de polițiști pe o stradă din Petrești.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 iulie 2026, polițiștii rutieri din municipiul Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 67 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere.

În dimineața zilei de 30 iulie 2026, polițiștii din municipiul Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Dobrogeanu Gherea din localitatea Petrești, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 67 de ani.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

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