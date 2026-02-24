CSM Deva – Viitorul Sântimbru 2-0 (1-0), în meci amical | De Dragobete, duelul liderilor
CSM Deva a învins Viitorul Sântimbru, scor 2-0 (1-0), într-un meci amical. De Dragobete s-a disputat duelul liderilor din Hunedoara și Alba
Confruntarea s-a disputat în nocturnă, iar gazdele s-au impus cu scorul de 2-0 (1-0), primul gol fiind marcat de S. Mureșan, jucătorul din Alba
Citește și: Viitorul Sântimbru, liderul turului în Alba, după un deceniu | Vezi lotul campioanei și marcatorii din prima parte a SuperLigii
Trupa din Galtiu venea după 4 victorii consecutive, iar duminică va avea un nou test, în deplasare, cu VCG Vințu de Jos
Viitorul: Barna (46, Petrașcu) – N. Pop, B. Popescu, I. Grozav, Kosmyna-Vingărzan. Goguța (46, Budin), Goangă (57, Crișan), M. Domșa (57, Sicoe), Pașca-Igna (46, Nistor), Voic (89, Petruș), Ivașcu (46, N. Muntean). Antrenor Adrian Bicheși.
