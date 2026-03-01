CSM București – Volei Alba Blaj 1-3 | Campioana, o victorie importantă, într-un examen dificil
CSM București – Volei Alba Blaj 1-3 | Campioana, o victorie importantă, într-un examen dificil, în penultima rundă din Divizia A1
Campioana României Volei Alba Blaj a avut parte de un meci complicat în deplasare cu CSM București, în penultima rundă a sezonului regular al Diviziei A1 la volei feminin. A fost CSM București – Volei Alba Blaj 1-3 (25-23, 22-25, 20-25, 21-25), cu oaspetele revenind de la 0-1 la seturi și 12-17 în al doilea parțial.
Citește și: Volei Alba Blaj, eliminată în sferturile de finală ale Cupei CEV de rivala CSO Voluntari, aflată la prima semifinală din istorie
Echipa din „Mica Romă” traversează o perioadă de criză, iar eliminarea contra rivalei CSO Voluntari, în sferturile Cupei CEV, după două eșecuri, a lăsat urme.
De nerecunoscut a fost un set și jumătate formația din Alba împotriva echipei clasate pe poziția a cincea, cu o prestație dezamăgitoare și condusă la diferențe mari. În primul parțial, CSM București a avut 15-10, 19-15 și 23-20, scorul s-a strâns dar nu a fost suficient, chiar dacă gazdele au pierdu-o pe Dayana Kosareva, una dintre principalele realizatoare, accidentată. Prestația dezamăgitoare a continuat și în al doilea set în care gazdele au zburdat, până la un moment dat, conducând cu 14-8, 15-10 și 17-12. În cele din urmă Blajul s-a trezit, simțind pericolul și a declanșat o furibundă cursă de urmărire materializată cu egalitatea pe tabelă, asta și pe fondul înlocuirilor făcute de Guillermo Naranjo Hernandez.
Rezistența amfitrioanelor s-a frânt, campioana a ridicat nivelul și a preluat frâiele întâlnirii. Asta chiar dacă emoțiile au reapărut în ultimul parțial, când de la 12-14 Blajul a revenit cu o serie de 5 puncte succesive și a trecut în avantaj. În cele din urmă Blajul și-a încheiat „remontada” cu o victorie de 3 puncte care o menține pe prima poziție a ierarhiei, cu un punct în fața rivalei CSO Voluntari.
În ultima rundă este reprezentație internă, sâmbătă, 7 martie, cu Rapid, dar până atunci, miercuri, la ora 17.00, tot în fața fanilor se dispută returul semifinalelor Cupei României, cu CSO Voluntari.
Partida a durat 116 minute, iar cele mai multe puncte le-au realizat Vittoria Piani – 22, Ariana Pîrv și Jelene Delic – câte 16, respectiv Vilas Boas Braga – 20. La blocaje a fost 11-10 pentru gazde (Michaela Rucli și Viktoria Trcol – câte 3, iar la ași 6-9 (Ariana Pîrv – 3).
Volei Alba Blaj: Charlotte Krenicky – un punct, Ariana Pîrv – 13, Viktoria Trcol – 9, Vittoria Piani – 20, Drussyla Costa – un punct, Jelena Delic – 11, Diana Vereș (libero); au mai intrat Marija Miljevic – 5, Eva Vizitiu (l), Evilania Martinez
