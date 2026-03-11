Actualitate

CSAT a aprobat dislocarea temporară în România a unor capabilități militare americane: Decizia finală, în Parlament

Bogdan Ilea

Publicat

acum 25 de minute

în

De

CSAT a aprobat dislocarea temporară în România a unor capabilități militare americane: Decizia finală, în Parlament

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a reunit, miercuri, 11 martie 2026, la Palatul Cotroceni. CSAT a aprobat dislocarea temporară în România a unor capabilități militare americane. 

„E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, în corelare cu scutul de la Deveselu

Aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis.

În măsura în care Parlamentul aprobă în ședință, ele vor fi dislocate în baza parteneriatului România-SUA, o colaborare similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac.

Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare. Țara lor este una sigură”, a declarat președintele Nicușor Dan după ședința de miercuri, 11 martie 2026, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

