CSAT a aprobat dislocarea temporară în România a unor capabilități militare americane: Decizia finală, în Parlament
CSAT a aprobat dislocarea temporară în România a unor capabilități militare americane: Decizia finală, în Parlament
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a reunit, miercuri, 11 martie 2026, la Palatul Cotroceni. CSAT a aprobat dislocarea temporară în România a unor capabilități militare americane.
„E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, în corelare cu scutul de la Deveselu
Aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis.
În măsura în care Parlamentul aprobă în ședință, ele vor fi dislocate în baza parteneriatului România-SUA, o colaborare similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac.
Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare. Țara lor este una sigură”, a declarat președintele Nicușor Dan după ședința de miercuri, 11 martie 2026, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
10 septembrie devine Ziua Ţării Moţilor: Vot decisiv în Camera Deputaților
Deputaţii au votat instituirea zilei de 10 septembrie ca Ziua Ţării Moţilor Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, 11 martie 2026 un proiect de lege care prevede instituirea zilei de 10 septembrie ca Ziua Ţării Moţilor. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, astfel că proiectul merge la promulgare. Proiectul de lege are ca […]
Premierul Ilie Bolojan despre bugetul 2026: „Cea mai mare provocare: reducerea deficitului bugetar cu 18,7 miliarde de lei”
Premierul Ilie Bolojan despre bugetul 2026: „Cea mai mare provocare: reducerea deficitului bugetar cu 18,7 miliarde de lei” Cea mai mare provocare legată de bugetul de stat pe anul 2026 este reducerea deficitului bugetar, a afirmat, miercuri, 11 martie 2026, premierul Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Citește și: A fost publicat proiectul de buget […]
Consumul s-a prăbușit în România în ianuarie 2026. Fost premier: „Este a șasea lună consecutivă de scădere”
Consumul s-a prăbușit în România în ianuarie 2026 „Consumul s-a prăbușit în ianuarie 2026. Este a șasea lună consecutivă de scădere”, a afirmat, miercuri, 11 martie 2026, într-o postare în mediul online, fostul premier Florin Cîțu. „Și totuși, guvernul continuă să vândă o estimare de creștere economică de 1% pentru 2026, construită înainte de apariția […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
CSAT a aprobat dislocarea temporară în România a unor capabilități militare americane: Decizia finală, în Parlament
CSAT a aprobat dislocarea temporară în România a unor capabilități militare americane: Decizia finală, în Parlament Consiliul Suprem de Apărare...
10 septembrie devine Ziua Ţării Moţilor: Vot decisiv în Camera Deputaților
Deputaţii au votat instituirea zilei de 10 septembrie ca Ziua Ţării Moţilor Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, 11 martie...
Știrea Zilei
Nouă capacitate de producere a energiei electrice din surse solare de minimum 3000 kW în Alba Iulia: Investiție de aproximativ 14 milioane de lei. Care este termenul de realizare a lucrărilor
Nouă capacitate de producere a energiei electrice din surse solare de minimum 3000 kW în Alba Iulia: Investiție de aproximativ...
Tânăra pianistă Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, două premii I în cadrul Concursului Internațional de Interpretare Muzicală „Transilvania” 2026
Tânăra pianistă Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, două premii I în cadrul Concursului Internațional de...
Curier Județean
Impozite locale 2026 | Consiliul Local Alba Iulia a aprobat reduceri de impozite pentru persoanele cu dizabilități și în cazul clădirilor vechi
Impozite locale 2026 | Consiliul Local Alba Iulia a aprobat reduceri de impozite pentru persoanele cu dizabilități și în cazul...
Amenzi de peste 10.000 de lei date polițiștii din Alba Iulia: Cele mai multe pentru depășirea vitezei legale. Au fost reținute și 7 permise de conducere reținute
Amenzi de peste 10.000 de lei date polițiștii din Alba Iulia: Cele mai multe pentru depășirea vitezei legale. Au fost...
Politică Administrație
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie...
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
Opinii Comentarii
Biserica ortodoxă îl pomenește în 11 martie pe Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului
Biserica ortodoxă îl pomenește în 11 martie pe Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului Biserica ortodoxă îl pomenește în fiecare an...
11 Martie – Ziua europeană a victimelor terorismului
11 Martie – Ziua europeană a victimelor terorismului Data de 11 martie a fost declarată de Parlamentul European ca fiind...