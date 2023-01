CS Ocna Mureș se reunește în 18 februarie | Programul amicalelor pentru “Soda dragă”

Din postura de “lanterna roșie” a Seriei 9 din Liga 3, CS Ocna Mureș și-a fixat reluarea antrenamentelor pentru mijlocul săptămânii viitoare, miercuri, 18 ianuarie, fiind a doua divizionară terță din județ ce va da startul pregătirilor.

Echipa condusă de Dan Roman și-a stabilit și programul partidelor de verificare din această perioadă, după cum urmează: o dublă cu Retezatul Hațeg (28 ianuarie și 4 februarie), Viitorul Vama Seacă (11 februarie), CFR Cluj II (18 februarie), Gloria Bistrița (ultima repetiție, în 4 martie, pe teren propriu, contra echipei ex-uniristului Adrian Falub, ldierul Seriei 10), mai căutându-se oponent pentru data de 25 februarie.

Formația din orașul salin caută de zor întăriri pentru întărirea lotului în perspectiva evitării retrogradării la finele celui de-al 3-lea sezon consecutiv pe a treia scenă. Sunt sigure plecările lui Gorba (CSM Satu Mare) și Coltor (s-a renunțat în timpul turului), Al. Giurgiu (ce va ajunge la CSM Unirea Alba Iulia) și Paleoca (tratative avansate cu CS Universitatea Alba Iulia, a primit actele). Încă nu este clară situația portarului Cadar, aflat sub contract, dorit de Victoria Carei, iar în privința postului de goalkeeper se speră în păstrarea lui Fl. Stângă (împrumutat de la Viitorul Cluj) o altă variantă fiind tânărul aiudean David Maier (n. 2005, Inter Unirea). La nivelul noutăților, deocamdată apărătorii Potra (ex-Gloria Bistrița), Haiduc (revenit din Italia, unde a fost la muncă) și Cos. Năcreală (junior, CSU Alba Iulia) pot fi considerate primele achiziții ale perioadei. Vor fi mai mulți jucători în probe, majoritatea din județul Cluj, inclusiv un fotbalist under din anul 2004 ce aparține de Viitorul Cluj, plus mijlocașul Răzvan Pop (23 de ani, ultima dată la CSM Satu Mare).