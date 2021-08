CS Ocna Mureș, încă 6 achiziții bifate! La fel ca în 2018, două jocuri acasă la debutul stagiunii

Talentata atletă Mihaela Blaga (CSȘ Blaj/ AC “Mica Romă” Blaj) a devenit vicecampioană balcanică, cu un nou record personal, aceasta fiind a 9-a medalie adjudecată în anul 2021, un palmares de senzație pentru sportiva pregătită de Cristina Man. La a 18-a ediție a Campionatelor Balcanice de cadeți, Under 18, disputată în Serbia, la Kraljevo, delegația tricoloră a strâns 11 medalii (4 de aur, 5 de argint și două de bronz).

Printre laureați s-a numărat și sportiva blăjeană, o veritabilă speranță a sportului românesc, care s-a clasat pe locul secund al probei de 2000 metri obstacole, cucerind medalia de argint, cu performanța 6:53.99, ce reprezintă PB (personal best). Pe prima poziție s-a situat o altă reprezentantă a României, Aurelia Ștefănescu Florescu (CSU Craiova/ CSȘ Drobeta Turnu Severin), cu timpul 6:42.66 (PB).

“Este un rezultat remarcabil pentru noi, Mihaela reușind să alerge cu 10 secunde mai bine, față de cea mai bună performanță anterioară (7:03). Este la prima medalie obținută pe plan internațional, la finalul unui sezon extraordinar de încărcat. Încheiem sezonul de aer liber în top 10 european, cu un rezultat bun obținut cu foarte multă muncă și sacrificii enorme. În acest an noi am făcut naveta la Cluj-Napoca și Mediaș, deoarece pista de la Blaj este în construcție. Este foarte greu să pregătești în aceste condiții o probă tehnică cum este proba de 2000 metri obstacole, dar am reușit. Suntem foarte bucuroase de rezultat atât eu cât și sportiva mea. Urmează o scurtă perioadă de refacere după care reîncepem cu încredere pregătirea pentru sezonul următor. Ne dorim să avem sănătate și totul va fi bine”, a spus antrenorul Cristina Man, totodată vicepreședintele Federației Române de Atletism.

Mihaela Blaga a împlinit 17 ani în 4 martie, iar în acest an, unul extraordinar, a izbutit să-și treacă în cont o zestre extraordinară, 9 medalii (4 de aur și de argint și una de bronz). Astfel, la Campionatele Naționale de sală pentru juniori 2, blăjeanca a luat aur în proba de 3000 metri și argint în cursa de 1500 de metri. Două titluri de vicecampioană națională au fost realizate la Campionatele de tineret și respectiv juniori 1, în proba de 3000 metri obstacole, iar la naționalele pentru juniori 2 s-a clasat pe treapta a treia a podiumului în cursa de 2000 metri obstacole (medalie de bronz). Medalii din cel mai prețios metal au fost cucerite la Cupa României pentru juniori (2000 metri obstacole), Cupa României pentru seniori (3000 metri obstacole) și Campionatele Internaționale ale României. În întrecerile balcanice, în care și-a făcut debutul, a fost un loc 5 la întrecerea rezervată juniorilor 1 (în Turcia, în luna iunie, iarăși PB, în proba de 3000 metri obstacole), dar și medalia de argint la competiția juniorilor 2, în cursa de 2000 metri obstacole (din nou cu PB), un bilanț de excepție.

sursa foto: Federatia Română de Atletism