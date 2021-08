CS Ocna Mureș a schimbat liniile: R. Bartoș, A. Anghel și Ov. Truță au semnat, nouă plecări din efectiv

Zlătneanul Andrei Mărginean (20 de ani împliniți în 3 iulie) se mândrește cu faptul că împarte vestiarul la Sassuolo Calcio, în Serie A, cu 3 jucători ce au devenit recent campioni europeni cu Italia! Este vorba despre Manuel Locatelli (23 de ani), Domenico Berardi (26 de ani) și Giacomo Raspadori (21 de ani), un trio prezent în lotul lui Roberto Mancini la Euro 2020, turneu final câștigat de Italia.

De altfel, US Sassuolo Calcio, clasată în ediția trecută pe locul al 8-lea, a avut 6 jucători la Campionatul European recent încheiat, pe lângă cei 3 internaționali ai „Squadrei Azzurra” (toți promovați de Mancini), mai fiind jucătorii turci Kaan Ayhan și Mert Muldur și slovenul Lukas Haraslin. Fotbalistul din Alba a evoluat sezonul anterior la Primavera Under 19, fiind al doilea marcator al echipei, cu 7 reușite. Apreciat pentru evoluțiile sale, Mărginean a fost chemat de astăzi, 14 iulie, la antrenamentele primei echipe, iar în funcție de evoluțiile sale poate fi păstrat la prima formație sau împrumutat.

*”Este ceva senzațional”

Descoperiți de Mancini, Berardi (6 meciuri la Euro, două pase decisive) și Locatelli (5 prezențe la turneul final, dublă cu Elveția), au și jucat în finala epică de pe “Wembley” contra Angliei, primul 67 de minute (a transformat prima lovitură de departajare), al doilea 25 de minute. Tânărul Raspadori (foto, sus), dorit insistent de Inter Milano, a debutat în iunie în naționala noii campioane europene, iar la turneul final are 16 minute în disputa cu Țara Galilor, din grupă.

“Până la declanșarea pandemiei m-am pregătit alături de ei. Este ceva senzațional să știi că ai fost alături de 3 campioni continentali. Este un lucru fabulos pentru un club precum Sassuolo să se mândrească cu asemenea jucători. Pentru mine este o bucurie greu de explicat că pot să mă pregătesc alături de jucători pe care i-am urmărit la televizor la un asemenea nivel. Abia aștept să îi felicit”, a spus Mărginean.

Raspadori (cotat acum la 15 milioane de euro pe transfermarkt.de) a fost coleg cu Mărginean la Primavera anii trecuți, făcând pasul spre prima formație în Serie A (debut în mai 2019) într-o ascensiune ce a avut punct culminant includerea în lotul pentru turneul final (are 39 de prezențe și 8 reușite în Serie A).

“Era atacant și eu îi furnizam pase de gol. De atunci se întrevedea că are potențial, sunt onorat că am fost colegi. Am discutat după finală, l-am felicitat, mă bucur enorm pentru Giacomo”, a mai spus Andrei, ce are contract cu “neroverdi” până în 2024.

Mărginean a recunoscut că Portugalia lui Cristiano Ronaldo a fost favorita sa la Euro 2020, însă consideră că al doilea titlu european al Italiei a fost pe deplin meritat.

“A fost, de departe, cea mai bună echipă a turneului final. De 3 ani în Italia, am trăit pe viu renașterea unui fotbal care în 2018 era răvășit de ratarea calificării la Mondiale. Sunt superîncântat că sunt în țara campioanei europene, la o echipă cu 3 medaliați cu aur. Îmi propun să demonstrez că merit să rămân în lotul primei echipe, iar dacă nu, să merg să joc altundeva și să mă întorc în Serie A”, a conchis Mărginean.

Jucătorul crescut de CS Zlatna a plecat din Liga a 4-a direct în “Il Calcio”, la clubul din Emilia-Romagna recunoscut pentru formarea tinerilor jucători. A strâns în acești ani 58 de prezențe în “negru-verde” în competițiile de juniori și 14 goluri. Cu prezențe la reprezentativele României Under 17, Under 18 și Under 19, Mărginean a fost rezervă, în decembrie 2019, la o partidă din “16”-imile Cupei Italiei, Sassuolo – Perugia.