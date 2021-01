CS Ocna Mureș a dat lovitura pe piața transferurilor, profitând de problemele Industriei Galda! Frențiu, Haiduc, Cioară și Tocu, plus G. Goronea (CSO Cugir) – achizițiile nou promovatei, se pregătește Șt. Radu (CSO Cugir)

CS Ocna Mureș a dat lovitura pe piața transferurilor și i-a înregimentat pe Frențiu (28 de ani, jucător polivalent), Haiduc (31 de ani, fundaș central), Cioară (27 de ani, atacant) și Tocu (20 de ani, mijlocaș) – toți Industria Galda de Jos, împreună cu G. Goronea (mijlocaș, CSO Cugir).

Prin această campanie importantă de întărire a efectivului pregătit de Gabriel Cotoară, nou-promovata caută să-și sporească șansele de evitarea retrogradării, gruparea din orașul salin iernând, cu 6 puncte, pe penultima poziție a ierarhiei Seriei a 9-a din Liga a 3-a. Pe de altă parte, este clar că în cazul altei conjudețene, Industria Galda de Jos (“lanternă roșie”, cu 4 puncte), mai este doar o chestiune de zile până când se va anunța oficial retragerea din eșalonul terț, la mijlocul celui de-al 7-lea campionat consecutiv.

“Soda dragă” a reușit mutări semnificative, înregimentând patru dintre cei mai buni echipieri al “galben-negrilor” (Cioară, foto, stânga – 3 goluri în tur, Frențiu – două reușite), iar ocnamureșenii nu vor să se oprească aici fiind în discuții și cu apărătorul Șt. Radu (31 de ani, care este sub contract cu CSO Cugir.

*Portarul Cătălin Suciu, în așteptare

Pe lista ocnamureșenilor se mai regăsește un alt echipier al Industriei, portarul Cătălin Suciu (22 de ani). Acesta urmează să decidă aceste zile, până luni, 18 ianuarie, dacă va accepta propunerea venită de la CS Ocna Mureș, unde i-ar urma pe cei 4 coechipieri, sau va semna cu o formație din Sibiu, Viitorul Șelimbăr (unde este antrenor Florin Maxim, ce vrea să-l vadă la lucru) sau Măgura Cisnădie.

Pe de altă parte, CS Ocna Mureș va și renunța la un număr însemnat de jucători în perspectiva returului, când lotul va fi compus din 22 de jucători (26 în prima parte a campionatului). Astfel, pe lista plecărilor figurează trei nume, P. Man, Al. Dumitru și Trifan și, cu siguranță, vor mai urma și alte despărțiri în curând, mutările fiind legate de ce se va oficializa în privința transferurilor (un răspuns ferm se așteaptă și de la juniorul aiudean Carlos Lazăr, care a jucat în toamnă la Ocna Mureș acesta plecând între timp în Anglia). Totul depinde de rezultatul negocierilor ce se poartă pe diverse piste, însă este clar că va urma o ajustare serioasă a efectivului, urmând să se încheie conturile, în curând, cu alți 7-8 jucători!