Criză în instituțiile statului! Reducerea cu 20% a personalului din Guvern riscă să blocheze administrația publică și să declanșeze un val de proteste fără precedent

O criză fără precedent poate izbucni în aproape toate instituțiile statului! Totul se datorează unor măsuri fiscale prin care se încearcă reducerea cu 20% a personalului din Guvern.

Tensiuni majore în sectorul administrației publice din România, după ce premierul Ilie Bolojan a cerut reducerea cu 20% a personalului din Secretariatul General al Guvernului și instituțiile subordonate.

Măsura, calificată drept „pripită și lipsită de consultare” de către Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), riscă să declanșeze proteste masive în toată țara. Sindicatul reprezintă aproximativ 30.000 de angajați din primării, consilii județene și instituții centrale.

Mesajul lor este ferm: „Opriți procesul arbitrar de concediere sau veți înfrunta revolta angajaților din administrație”. Aceștia au acordat și un termen-limită, până la data de 22 august pentru ca Executivul să găsească soluții concrete. În caz contrar, vor începe proteste de amploare.

„Angajații din administrație NU sunt vinovați de dezechilibrele bugetare și NU trebuie sacrificați pentru greșelile de management politic!”, avertizează liderii FNSA într-un comunicat oficial.

Ce prevede planul Guvernului Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a solicitat miercuri, 13 august, instituțiilor din subordinea Guvernului, dar și Secretariatul General al Guvernului, să întocmească în termen de o săptămână listele cu angajații care urmează să fie disponibilizați.

Reorganizarea face parte dintr-un plan de reformă accelerat, care include peste 6.000 de posturi vizate, criterii mai stricte de evaluare și noi reguli pentru ocuparea funcțiilor publice. Deși reforma fusese anunțată încă din 2024, implementarea sa a fost devansată fără o dezbatere publică sau consultare cu partenerii sociali, acuză sindicaliștii.

Solicitările FNSA

Pentru a evita escaladarea conflictului, FNSA cere Guvernului următoarele:

-realizarea unei analize de impact economic, social și administrativ a reducerilor;

-publicarea unor criterii obiective de selecție a posturilor afectate;

-un plan complet de reorganizare care să asigure continuitatea serviciilor publice;

-acordarea unor măsuri compensatorii pentru angajații disponibilizați, inclusiv posibilități de reconversie profesională;

-un calendar etapizat al reformei, cu consultarea permanentă a sindicatelor.

FNSA face apel la toate federațiile sindicale din sectorul public să se alăture acestui demers și să formeze un front comun împotriva măsurilor considerate „abuzive”.

