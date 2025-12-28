Cristian Păun: Falimentul nostru de astăzi este falimentul unei clase politice. Modelul poate fi simplu descris: gunoiul sub preș, vopsitul gardului după care se află leopardul
Profesorul Cristian Păun a publicat un text dur, pe o rețea de socializare, la adresa clasei politice din România, pe care o consideră principalul vinovat pentru blocajul economic și social al țării, acuzând lipsa de viziune, populismul și fuga sistematică de reforme reale.
El vorbește despre falimentul unui model politic bazat pe amânare, manipulare și distragerea atenției publice de la problemele reale, un model în care politicienii ascund eșecurile sub teme precum naționalismul și religia.
Clasa politică actuală este incapabilă de progres și reformă, preferând „liniștea” și populismul pentru a-și conserva privilegiile, în timp ce societatea este împinsă tot mai adânc într-o criză de direcție și dezvoltare, potrivit lui Cristian Păun.
Textul integral scris de profesorul Cristian Păun este următorul:
Falimentul nostru de astăzi este falimentul unei clase politice, a unui model de a face politică. Modelul poate fi simplu descris: gunoiul sub preș, vopsitul gardului după care se află leopardul.
Politicienii de la noi nu se pricep la mare lucru, nu promovează oameni în jurul lor mai deștepți ca ei, nu au niciun interes în a face ce trebuie. De ani buni ne duc cu zăhărelul, ne amețesc că ne vor binele, că vor reforme, că vor să modernizeze țara asta. Gargară și populism din greu.
Când nu au rezultate, și nu au cum să ai cu asemenea politicieni, ei au nevoie ca de aer de două elemente esențiale ca să maximizeze profitul lor, rentele pe care le extrag: liniște și teme politice pentru a distrage atenția de la situația tot mai nasoală în care ne afundă lipsa lor de viziune.
Temele nu pot fi reformatoare, nu se pricep la asta. Și atunci mută discuția spre teme abstracte gen iubirea de Dumnezeu sau dragostea de țară. Naționalismul și religia au devenit obsesii aproape patologice pentru majoritatea politicienilor de la noi care fug de reformă. De progres. Progresul îi sperie de moarte. Nu îl înțeleg. Și, atunci, se ascund după Cruce, se învelesc cu patos în Drapel.
“Iubirea” de Dumnezeu și de Patria Mumă este concecința unei clase politice rudimentară și complet anti-progres și reformă. De la asemenea politicieni nu avem cum să avem progres. Dimpotrivă, vor vitupera din ce în ce mai tare, se vor opune din ce în ce mai tare. Au planul lor. Progresiștii îi deranjează. Progresul îi încurcă, nu îl înțeleg. Cu asemenea cârmaci nu ai cum să nu dai faliment. Nu ai cum să ajungi departe.
Doamne ajută!
