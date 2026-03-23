Cristian Păun, despre gazul din Marea Neagră: Putem face energie electrică, îngrășăminte și conducte pentru irigații, dar Guvernul este praf pe toate elementele

Economistul Cristian Păun susține că România ratează o șansă majoră de dezvoltare, deși dispune de resurse importante de gaz în Marea Neagră.

El afirmă că România are la dispoziție resurse suficiente pentru a produce energie, îngrășăminte și materiale necesare agriculturii, însă spune că ,,noi suntem praf pe toate elemenele din iterația” aceasta.

Textul integral publicat de economistul Cristian Păun este următorul:

Avem gaz în Marea Neagră. Al nostru. Nu puțin. Enorm. Din care putem face energie electrică. Din care putem face îngrășăminte. Cu energia electrică se produc îngrășămintele. Nu puțină. Tot din gaze se fac mase plastice. Din care se fac conducte pentru irigații. Cu energia din gaze se poate iriga ieftin.

Dacă dai aceste elemente unui copil de grădiniță îți spune imediat ce să faci. Fără timp de gândire. Face un plan de țară cu creioanele lui de colorat.

Noi suntem praf pe toate elemenele din iterația de mai sus. Întârzieri majore la extracția de gaz. De energie electrică, îngrășăminte, mase plastice, sistem de irigații, nu mai vorbesc. Nimic.

Pe unii ca noi mereu îi lovește orice criză. Crizele care ne lovesc sunt devastatoare. Ne sărăcesc. Pentru că nu suntem ce trebuie.

Agricultorii pun presiune pe guvern. Vor ajutoare. Vor gratis. Nu există gratis. Urlă din toți bojocii. Dar nu urlă la cei care au devalizat finanțele țării. Ăia au soluții în continuare. Ăștia nu au. Niciun geamăt însă pentru gazul care stă de ani sub valurile înspumate ale mării. Nu e problema agricultorilor. Nici plasticul, nici sistemul de irigații, nici energia ieftină, nici îngrășămintele. Aia e altă treabă. Cu care ei nu au treabă.

Nu au trebă nici cu panourile solare, cu tractoarele hibrid, cu combinele eficiente. Cu investițiile, în general. Ei sunt specializați în a jecmăni românii punând în preț toată lipsa lor de viziune, implicare, toată incompetența lor. Sunt experți în ajutoare, subvenții și pomeni. Și prețuri mari. Cu multă văicăreală în spate.

Să dea domnul ploaie și soare la timp. Că fraieri suntem. Luăm bani de la școli, profesori, spitale, doctori etc. ca să fie motorina ieftină. Pe care o îngropăm în deșert. Bani aruncați pe fereastră. Să vezi atunci văicăreli. Alte văicăreli. Alte ajutoare.

Să se facă ceva! Să facă Guvernul ceva!

