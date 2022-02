„Criminalul din M-uri”, care a ucis o tânără cu 25 de lovituri de cuțit, dorește să scape de pedeapsa pentru tentativă de evadare

FOTO| Ziua Internațională a Cititului Împreună, sărbătorită de princhindeii de la Grădinița nr. 12 din Alba Iulia: 11 grupe de preșcolari s-au bucurat de minunatele povești

Astăzi, 2 februarie 2022, preșcolarii Grădiniței cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia, s-au pregătit cu emoție, să primească în vizită bibliotecari, părinți, bunici, foști preșcolari ai grădiniței, care le-au citit cele mai frumoase cărți cu ocazia „Zilei Cititului cu Voce Tare” – marcată în urmă cu 13 ani de LitWorld și a „Zilei Internaționale a Cititului Împreună” (*ZICI 2022) promovată la nivel national de către “Citim împreună România” (C.I.R.), eveniment sărbătorit an de an în grădinița noastră.

Z.I.C.I. 2022- s-a desfășurat la toate cele 11 grupe de preșcolari din grădiniță, începând cu ora 10.00 a.m. și s-au citit următoarele cărți:

– “Ceata de motani” de Catherine Metzemeyer, Gregor Mabire – la grupa Steluțe;

– „Cel mai fain uriaș din oraș” de Julian Donaldson, Axel Scheffler – la grupa Mugurași;

– „La plimbare prin junglă” de Julie Lacome – la grupa Bobocei Pufoși;

– „Toți sunt preferații mei” de Sam Mc. Britney – la grupa Pitici;

– „Elefantul Elmer”de David McKee – la grupa Licurici;

– „Elmer și Rose” de David McKee – la grupa Rozelor;

– „Zog”de Julian Donaldson, Axel Scheffler – la grupa Voinicei;

– „Ursulețul morocănos” de Annie Caldiac, Quentin Greben – la grupa Zambile;

– „Ai umplut găleata azi?” de Carol McCloud – la grupa Raze Aurii;

– „Pete Motanul. Ador tenișii albi” de Eric Litwin și James Dean – la grupa Albinițe;

– „Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creangă – la grupa Prichindei.

Partenerii noștri- Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba – au fost alături de noi și de această dată. Bibliotecarele Luiza Pop și Daniela Stoia, au citit preșcolarilor de la grupele „Licurici” și „Raze Aurii” cartea „Prietenul la nevoie se cunoaște” de Julia Hubery, Caroline Pedler.

Prin intermediul paginii de facebook https://www.facebook.com/gradinita12alba managerul G.P.P. Step By Step nr.12, prof. Suciu Veronica, împreună cu întreg colectivul instituției, au transmis un mesaj:

Mulțumim domnului Silvan Theodor Stâncel- manager la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și bibliotecarei Liudmila Cioflică, pentru dăruire și implicare în activitățile depulate în parteneriat cu grădinița noastră și-i așteptăm în mijlocul nostru și cu alte ocazii.

Mulțumim tuturor celor care au au fost prezenți alături de noi la acest eveniment și stă în puterea noastră să facem din fiecare zi –„Ziua cititului ÎMPREUNĂ”.

Prof. înv. preșcolar. Ioana Delia Decean, Responsabil Imagine al GPP Step by Step Nr12 Alba Iulia