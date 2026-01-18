Actualitate

Creștere a prețurilor la biletele de teatru și film în România. Cât de mult s-a scumpit o carte

Mif Lorena

acum o oră

În ultimul an, cultura a fost tratată ca un moft, astfel că tarifele practicate de muzee, teatre și cinematografe au crescut cu aproape 10%. Cărțile și biletele de spectacol au ajuns și ele să fie scumpite.

În majoritatea cazurilor într-un teatru din București biletele pornesc de la prețul de 60 lei, dar pot ajunge și la 100 de lei. Dacă ne referim la alte teatre, din țară, biletele încep de undeva de la aproximativ 50 lei, iar media este la aproximativ 70 lei.

Conform Institutului Național de Statistică, în cazul biletelor de teatru s-a constatat o creștere a prețurilor de aproximativ 8%.

Dacă am vrea, spre exemplu, să mergem la cinematograf, biletele pornesc de la 20-30 lei, însă sunt cazuri în care, de exemplu, dacă vorbim despre o premieră sau un bilet la VIP, prețul unui bilet poate ajunge chiar și la 100 lei. În sectorul cinematografelor se consemnează o creștere de 10%.

În cazul muzeelor, spre exemplu, biletele (cele pentru adulți” costă aproximativ 20 lei. Și aici avem o creștere de 14 procente.

În cazul cărților, de exemplu, majoritatea au în prezent un preț de 40-50 lei, însă sunt și cărți de specialitate care depășesc suma de 100 lei aici, spune Institutul Național de Statistică. Conform datelor INS, și aici se simte o creștere a acestor prețuri în ultimul an, de aproximativ 9%.

Toate aceste scumpiri se datorează creșterii cotelor de TVA, în primul rând la. Dacă ne referim la teatre, de la 9 la 21% și la cărți de la 5 la 11%.

