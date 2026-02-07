Politică Administrație

Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea unor eventuale lucrări suplimentare la amplasament, la vot în Consiliul Local

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

De

Consilierii locali din Teiuș vor avea de aprobat în ședința extraordinară de luni, 9 februarie 2026, asumarea Consiliului local privind lucrări suplimentare la amplasamentul viitoarei creșe a orașului, care va fi construită de Compania Națională de Investiții (CNI).

Amplasamentul viitoarei creșe trebuie predat viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. În cazul unor neconcordanțe între datele studiilor de teren și realitatea din teren, pentru care sunt necesare lucrări de îmbunătăți sau viabilizare a terenului sau în cazul unei declivități mai mare de 1% a terenului aferent obiectivului de investiții, pentru care rezultă necesitatea executării unor ziduri de sprijin, vor fi luate măsuri de amenajare a acestuia.

Astfel beneficiarul va furniza fondurile pentru execuția lucrărilor aferente și va asigura coincidența între terminarea lucrărilor de sistematizare, îmbunătățire și viabilizare a terenului, cu începerea lucrării la structura construcției.

Aceste lucrări nu sunt cuprinse în indicatorii tehnico-economici ai proiectului tip, iar contravaloarea acestora intră în sarcina beneficiarului final.

Potrivit proiectului CNI, suprafața minimă a terenului necesară construirii creșei este de 2.525,84 mp cu lățimea minimă de 41,10 m și lungimea minimă de 63,90 m. Creșa care va fi construită de Compania Națională de Investiții va fi una modernă cu o capacitate maximă de 40 de copii. Clădirea va avea o suprafață desfășurată de 1.244,68 mp.

