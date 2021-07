Credincioșii îl sărbătoresc în 27 iulie pe Sfântul Mucenic Pantelimon, ”doctorul fără de arginți”

Mesaje de Sfântul Pantelimon 2021. Texte cu FELICITĂRI de Sf. Pantelimon și URĂRI care pot fi trimise prin SMS de Sf. Pantelimon



După ce a primit Sfântul Botez, Pantelimon a săvârșit foarte multe vindecări, ajutând oamenii cu bolile incurabile și cu neputințele. Sfântul Pantelimon este sărbătorit de creștinii ortodocși pe data de 27 iulie. ziarulunirea.ro vă pune la dispoziție o serie de mesaje și felicitări pe care le puteți transmite persoanelor dragi care își sărbătoresc onomastica.

Toate acestea Pantelimon reuși să le vindece cu ajutorul iubirii și credinței sale în Dumnezeu. Sfântul a reușit să facă misiuni nu doar prin harul primit, ci și prin tratamentele pe care le oferea bolnavilor.

Datorită milosteniei de care a dat dovadă, decide să își ofere toată averea săracilor, iar tuturor care reușeau să se vindece de boli nu le cerea nimic drept plată, informează calendarulortodox.ro.

Scumpa mama, bratele tale au fost mereu deschise cand am avut nevoie de o imbratisare. Inima ta m-a inteles atunci cand am avut nevoie de un prieten. Ochii tai blanzi au devenit aspri cand a trebuit sa-mi invat lectia de viata. Puterea si dragostea ta m-au indrumat si mi-au dat aripi pentru a ma ajuta sa zbor. Azi eu iti spun La Multi Ani!

Pentru cel mai bun tata din lume, cele mai sincere urari de bine, cu multa sanatate si noroc! La multi, multi ani, tata!

Sa imbatranesti cu gratie! Sa albesti cu gratie! Caci lumina din ochii tai o iubim, nu culoarea parului! La multi ani mama/tata!

Petrecere frumoasa si La multi ani! Sper sa fiu primu/prima care iti ureaza toate cele bune azi, de ziua ta, scump/a tata/mama. Te iubesc mult si te pretuiesc!

Scumpa Mama, iti sunt recunoscatoare ca exist – tie iti datorez omul care sunt astazi, datorita tie sunt un om mai bun. Tu m-ai invat sa ma respect si sa respect pe altii, tu esti cea care m-a invatat sa fiu toleranta, tu esti cea care m-a ascultat intotdeauna si care a fost alturi de mine mereu. Iti sunt recunoscatoare pentru faptul ca m-ai iubit neconditionat si ca ai avut grija de mine toata viata. La multi ani, draga mama!

Adoratul meu tatic, desi anii au trecut, pentru mine ramai tanar si plin de veselie ca atunci cand eram copil. E ziua ta de nastere, inca o floare adaugi in buchetul vietii tale. Sa ai parte de bucurii, zambete ai multa iubire, dar mai presus de toate, sa fii sanatos! La multi ani!

La multi ani pentru cea mai scumpa fiinta din viata mea, ingerasul meu pazitor, care m-a ocrotit de toate relele, cea care mi-a vegheat somnul, omuletul care m-a invatat ce e bine si ce e rau si nu mi-a dat voie sa renunt la visele si dorintele mele.

Fiecare zi sa-ti fie,

Doar zambet si bucurie,

Cu noroc sa-ti fie viata,

Limpede ca dimineata,

Sa ai ce inima-ti cere:

CREDINTA, DRAGOSTE, PUTERE!

La multi ani, mamica mea/taticul meu!

O lume nebuna nu va aprecia niciodata oamenii intelepti, dar nu-ti bate capul cu lumea draga, tata/mama. Noi, familia ta, suntem tot ce ai nevoie si vom fi mereu aici langa tine. Noi te iubim si avem nevoie de intelepciunea ta. La multi ani tata/mama!

Sa ai zile senine, sa fii fericit si apreciat, scumpul meu tatic! Lasa-ma sa iti sarut mana care m-a crescut frumos si fruntea incretita de trecerea anilor. Iti urez din tot sufletul un sincer la multi ani cu bucurie!

Scumpa mea mamica, iti doresc tot binele din lume, sa fii fericita, mereu cu zambetul pe buze, sa-ti dea Domnul cat mai multe veri frumoase pline de flori si sa nu uiti ca te iubim si te pretuim enorm!

Cuvintele nu-mi ajung ca sa-ti spun cat de fericit(a) sunt ca esti si anul acesta langa mine. Iti doresc de ziua ta sa fii sanatos/sanatoasa si fericit/a. La multi ani mama/tata!

Mereu cu zambetul pe buze si optimist/a, asa sa ramai mereu! Sa ai parte de tot ce e mai bun si mai frumos in aceasta viata si sa iti dea Dumnezeu multa sanatate si mii de bucurii! La multi ani, mama/tata!

Cu niste ani in urma, Dumnezeu a hotarat sa ma trimita in bratele unui inger care sa ma iubeasca si sa ma vegheze, indiferent de varsta lui, indiferent de varsta mea! La multi ani ingerul meu! La multi ani mama/tata!

Meriti tot ce e mai bun pe acest Pamant. Sa te bucuri de tot ceea ce ai si sa te faci placut oriunde mergi. La multi ani.

Ai mai adaugat inca un an de intelepciune in viata ta care sper sa fie linistita si lunga. La multi, multi ani fericiti si plini de iubire!

Mi-ai calauzit pasii, m-ai indrumat si m-ai invatat cum sa fiu un om corect si bun. Pentru toate iti multumesc. Iti sunt alaturi de ziua ta si iti urez din inima, dragul meu tata, un sincer si calduros la multi ani! Sa ramai vesnic la fel de bland si de iubitor.

Esti minunat, pentru ca esti al meu. Modelul meu de om adevarat si bun, de om vesel si iubit de alti oameni. Esti minunat si tanar pentru vesnicie. La multi ani, taticul meu!

Multumesc, mama/tata, pentru ca existi si pentru ca m-ai ales sa fiu fiul/fiica ta! Astazi, de ziua ta, vreau doar sa iti multumesc. Si sa-ti urez La multi ani!

De ziua ta m-am gandit sa iti daruiesc cel mai dragut cadou din lume. Insa am realizat apoi ca acest lucru nu este posibil, pentru ca tu esti cel mai frumos cadou din lume pentru mine. La multi ani mama/tata!

Daca exista ceva mai frumos decat viata, daca exista ceva mai minunat decat un rasarit de soare, daca exista ceva mai pur decat un vis si daca exista ceva mai puternic decat iubirea, fie ca acel ceva sa-ti apartina! La aniversarea ta – La Multi Ani!

Visele de azi sa devina realitate, sperantele de maine impliniri, orice cadere un pas inainte, gandul bun si fericirea sa te insoteasca mereu. La multi ani mama/tata!

Fiecare an este o carte cu 365 de pagini goale. Creeaza in fiecare zi o capodopera, folosind toate culorile vietii, iar in timp ce scrii, zambeste! La multi ani!

Esti cu adevarat din praf de stele pentru ca noua ne-ai adus lumina in suflet de cand te-ai nascut! La multiIi multumim lui Dumnezeu ca ne-a daruit o mama atat de buna, o prietena si sotie nepretuita . Il rugam sa ne ajute sa putem trai alaturi de tine inca multi multi ani de acum inainte. La multi ani!

Esti lumina vietii noastre! La multi ani, copile drag!

Atunci erai mic(a), acum esti mare. Un singur lucru a ramas la fel: dragostea noastra pentru tine! La multi ani, dragul(a) nostru(a)!

Nu trai ziua ca si cand ar fi ultima din viata ta. Bucura-te de viata ca si cand ziua ar fi eterna. NU te grabi! La multi ani!

*Arunca-te in viata si intoata in apele-i tulburi. Cateodata nu ai alte optiuna. Balena nu se plange ca inoata in ape adanci, dar se duce unde trebuie sa ajunga! Fa si tu la fel! La multi ani!

Nu numara lacrimile din viata ta, numara zambetele! Nu numara anii din varsta ta, numara prietenii din viata ta! La multi ani, fratele meu!

O alta aventura te asteapta in acest nou an din viata ta. Iti doresc sa fii implinit! La multi ani!

Ma bucur ca esti fratele meu. Esti mandria mea, sprijinul meu, confidentul meu. Pentru umarul tau, mereu disponibil, iti multumesc! Sa fii sanatos! La multi ani!

Fratiorul meu iubit, iti doresc sa traiesti o mie de ani, sa ai sanatate si fericire si numai ganduri bune! La multi ani!

Pace, liniste sufleteasca, viata lunga si fericita! La multi ani, fratiorul meu iubit!

Iti doresc putere, curaj si perseverenta, ca fiecare in spatele tau sa fie ca dupa un perete. Iti urez ca sa nu cunosti supararea si tristetea, in tine fiind mereu speranta vie. Iti doresc ca orice drum din viata ta sa fie cat mai scurt si neted, pentru ca sa atingi succesul si sa-l pastrezi. Si in final iti urez sa fii increzut in tine si norocos, ca in toate ce incepi cu bun sfarsit sa termini. La multi ani!

Sangele apa nu se face! Sa nu uiti niciodata asta! Iti voi fi alaturi mereu, scump si iubit frate! E ziua ta! Bucura-te si mai mult si petrece cu toti prietenii buni si cu familia, care iti e aproape si iti doreste tot binele din lume! Te iubim mult!

Sper ca astazi sa fie un inceput minunat al unui an plin de realizari. La multi ani!

Cauta, intreaba, intereseaza-te. Cauta-ti menirea. Gaseste-ti pasiunea. Fii inspirat! La multi ani, puiul meu!

In aceasta zi te-ai nascut. Este ziua in care ai schimbat lumea. Traieste, iubeste, razi! Pentru asta te-ai nascut! La multi ani, copile drag!

Ziua de azi e menita sa-ti implineasca vise. Sa te bucuri de ce ai realizat, sa realizezi ce ti-ai propus, sa fii sanatos si implinit, iar familia sa-ti aduca numai bucurie! La multi ani!

Sa fii la fel de liber ca vantul, la fel de sclipitor ca soarele, la fel de fericit ca florile, la fel de pasional ca furtunile. Sa fii orice, sa fii oricum, numai sa fii langa mine mereu. Azi e ziua mea preferata, ziua in care cerul mi-a trimis ingerul sa-mi fie alaturi pe pamant. Iti multumesc iubire! La multi ani

Un ingeras sa te pazeasca,

O imbratisare sa te incalzeasca,

Un zambet sa te faca fericita,

O inima sa te faca iubita..

La multi ani, sora mea!

Astazi iti uram o zi plina de fericire, liniste si momente de neuitat. Sa ai parte numai de impliniri, satisfactii, multa sanatate. Fie ca ce e mai bun sa vina de acum incolo! La multi ani!

Lucrurile mici pe care le facem si le spunem au mare importanta in timp ce noi ne urmam calea. Un gest frumos poate sa ia povara umerilor obositi pe drum. O vorba buna poate indulci inima precum o ploaie de vara peste florile insetate. Cata bucurie tasneste deodata din lucrurile mici si simple, deci simplu dar din suflet La Multi Ani!

Daruieste zambetul tau pentru cine-l merita, iubirea ta pentru cine stie sa o valoreze, lacrimile tale pentru cine te acompaniaza, si viata ta pentru cine te iubeste. La multi ani!

La multi ani, dragostea mea! Esti un om bun si sunt mandra ca esti sotul meu, tatal copiilor mei, definitia fericirii mele! Te iubesc!

Dragul meu/ Draga mea, sa ai parte de toata caldura omenirii, un ocean de sanatate si toate florile lumii adunate in cel mai frumos buchet! La multi ani! Te iubesc!

Iti doresc ca viata ta sa-ti fie la fel de frumoasa precum sentimentul de iubire, gingasa ca zambetul tau si linistita ca marea cand nu adie vantul! La multi ani, iubirea mea!

Dragul meu / Draga mea, doresc ca ceea ce e frumos in visele tale sa devina realitate, iar ceea ce e impecabil in gandul tau sa completeze acele vise! La multi ani! Te iubesc!

Sa fii la fel de liber ca vantul, la fel de sclipitor ca soarele, la fel de fericit ca florile, la fel de pasional ca furtunile. Sa fii orice, sa fii oricum, numai sa fii langa mine mereu. Azi e ziua mea preferata, ziua in care cerul mi-a trimis ingerul sa-mi fie alaturi pe pamant. Iti multumesc iubire! La multi ani!

Un zambet are puterea de a indrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zambete in viata… La multi ani, iubire!

Esti frumoasa, isteata si buna la suflet. Ramai la fel. Esti perfecta. La multi ani, iubirea mea! Hai in sufragerie, ti-am pregatit o surpriza!

De ziua ta, iti urez din toata inima, iubita mea sotie, sa fii linistita, sanatoasa, fericita si sa zambesti mereu! Iti ador zambetul minunat! La multi, multi ani, alaturi de mine!

Zilele de nastere sunt pline de amintirile anului trecut, fericirile prezentului si speranta viitorului. Sper ca toate acestea sa faca un numar complet reusit. La multi ani draga mea/ dragul meu!

Ca te iubesc din tot sufletul, o stii deja. Vreau sa fiu primul care iti ureaza la multi ani, de ziua ta, femeie frumoasa, femeie puternica! Sper sa iti placa tortul pe care ti l-am cumparat!

Scumpa sotie si mama devotata, esti o minune pe Pamant. La multi ani! Ti-am pregatit o supriza de proportii.

E ziua ta si as vrea din tot sufletul , sa te stiu mereu sanatoasa, fericita, curajoasa si vesela! La multi, multi ani, frumoasa mea sotie! E ziua ta e nastere, hai sa ne bucuram cu tot sufletul, mai mult ca niciodata! Zambeste!

Pentru cea mai buna si mai frumoasa femeie de pe Terra. Pentru sotia mea. La multi ani! Te ador!

Pentru cea mai tare sotie, cele mai sincere urari de bine, de la sotul tau, care te iubeste enorm. La multi ani, frumoaso!

Azi e ziua barbatului ambitios si puternic care ma invata zi de zi cum sa lupt pentru fiecare dorinta, pentru fiecare vis indraznet. La multi ani! Te iubesc!

Astazi e ziua barbatului care nu m-a lasat niciodata sa cad si care ma intelege chiar si atunci cand tac. La Multi Ani si Te iubesc!